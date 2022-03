TAMPA, Fla. (WFLA) – Va a ser otro fin de semana ajetreado en el área de Tampa Bay cuando el Festival Aéreo regrese a la Base de la Fuerza Aérea MacDill, el Tampa Pride tome las calles de Ybor City y mucho más.

Otros eventos que ocurren en el área incluyen el Festival de Mariscos de Dunedin, Oldsmar Days & Nights y un evento de caridad para combatir el hambre infantil en Sarasota.

Estos eventos se presentan sin ningún orden en particular. Si sabe algo que sucederá en nuestra área en el futuro, envíe un correo electrónico a online@wfla.com .

Ubicación: 9211 Marina Bay Dr, Tampa

La Base de la Fuerza Aérea MacDill le da la bienvenida al público a su evento AirFest el sábado y el domingo.

El evento, gratuito para el público, contará con una variedad de actuaciones de vuelo militares y civiles, incluidos los Blue Angels de la Marina de los Estados Unidos.

“Tampa Bay AirFest 2022 promete ser un fin de semana repleto de emocionantes actuaciones aéreas y actividades familiares que mostrarán las cinco ramas de las fuerzas armadas”, dice el sitio web del evento.

Las puertas se abren a las 8 am y las ceremonias de apertura tienen lugar al mediodía. Los horarios y las actuaciones están sujetos a cambios, pero incluyen los Blue Angels de la Marina de los EE.UU., un P-51 Mustang restaurado y más.

Ubicación: E 9th Avenue y el estacionamiento de HCC

El festival Tampa Pride 2022 contará con vendedores, un espectáculo de artesanos y artesanías, una feria de salud comunitaria, comida y “Pride at Night” en Tampa ubicado en el Tampa Cuban Club.

El evento tendrá lugar en el Campus Ybor de Hillsborough Community College y el escenario principal estará ubicado en el patio del Cuban Club.

Los camiones de comida estarán ubicados en 14th Street entre 9th Avenue y Palm Avenue.

El desfile del orgullo de 2022 tendrá lugar el sábado y tomará su ruta hacia el este desde la esquina de Nuccio Parkway y 7th Avenue, bajando por 7th Avenue hasta 20th Street. El desfile comienza a las 4 pm frente al Centro Ybor.

Ubicación: 401 Channelside Dr, Tampa

Disney on Ice se dirige a Amalie Arena este fin de semana con 50 queridos amigos de Disney que cobran vida a través del patinaje sobre hielo. Las películas en el programa incluyen Toy Story 4, Froze, The Little Mermaid, Snow White y más.

Los boletos todavía están disponibles para el espectáculo que tendrá lugar de viernes a domingo, con múltiples funciones al día.

Ubicación: 51 Main St, Dunedin

El Dunedin Seafood Festival celebra la música local y, por supuesto, los mariscos. El evento comenzará en Edgewater Park en 51 Main Street.

Las bandas comienzan las funciones a las 11:45 a. m. y están programadas para las 3:15 p.m. y las 7 p.m.

Ubicación: 4800 US-301, Tampa

El evento que celebra todo lo relacionado con los tatuajes, el arte, la moda y los medios se llevará a cabo este año en Florida State Fairgrounds a partir del viernes.

Habrá concursos de tatuajes, seminarios, camiones de comida, una exhibición de autos personalizados y una exhibición de helicópteros personalizados, pintura de caras, un concurso de pinup y más.

Ubicación: 107 Shore Dr W, Oldsmar

La 62ª edición anual de Oldsmar Days and Nights se llevará a cabo todo el fin de semana, a partir del viernes, en RE Olds Park.

Las festividades contarán con más de 60 camiones de comida, vendedores de artesanías y una variedad de música rock desde las 5 p. m. hasta las 11 p. m. El sábado es el desfile anual con más de 100 entradas, a partir de las 11 a. m.

El evento es abierto al público y gratuito.

Ubicación: 2628 E. Lake Ave, Tampa

El 11º baby shower comunitario anual de Caregiver’s Helping Hand Inc. es este sábado, de 10 am a 2 pm. Las nuevas mamás pueden dirigirse al evento de autoservicio gratuito y socialmente distanciado para recoger una canasta de regalos y otros artículos.

Una madre embarazada debe estar en el automóvil en el momento de la recogida y se requiere identificación y registro.

Ubicación: Nathan Benderson Cir, Sarasota

All Faiths Food Bank está trayendo de vuelta su evento popular después de una pausa de dos años, comenzando a las 8 a.m. del domingo. El evento da inicio a la Campaña anual contra el hambre de verano, que apoya los esfuerzos para alimentar a los niños del área cuando no tienen acceso a comidas y despensas en la escuela.

El evento Nathan Benderson Park presenta una “caminata divertida” de 1 milla y una caminata de 5 km. Los participantes recibirán camisetas y un desayuno ligero.