Adolescente de Tampa con 2 riñones defectuosos necesita desesperadamente un donante

TAMPA (WFLA) – Los padres de un adolescente de Tampa con un gen raro que ataca sus riñones esperan un milagro de Acción de Gracias en forma de donante de riñón.

“Me gusta mucho jugar a los videojuegos. Es lo único que hago”, dijo Raj Guntuku a Christine McLarty de 8 On Your Side el jueves.

El adolescente dijo que es cinturón negro de segundo grado en kárate. Cuando se le preguntó qué palabra se describe mejor a sí mismo, eligió “coraje”.

“Ánimo, porque en el videojuego siempre trato de ganar el juego pase lo que pase”, dijo.

Sus padres, Nehru y Rabha, dijeron que también es valiente en la vida real.

“Se lo está tomando muy en serio, mejor que nosotros como padres. Creo que son todas las oraciones las que están funcionando”, dijeron.







Raj comenzó a sentirse mal en septiembre. Después de muchas pruebas, los médicos le diagnosticaron nefronoptisis.

“Es una de cada 920.000 personas”.

Nehru dijo que la mutación genética aparece en los niños cuando cumplen 1, 13 o 19 años. Apareció en Raj apenas una semana antes de que cumpliera 13 años.

Bhavika, la hermana de Raj, de 17 años, se hizo rápidamente la prueba y no tiene el gen. Pero dijo que ha estado preocupada durante meses porque Raj es su mejor amigo.

“Definitivamente fue muy difícil hacer algo más que pensar en esto”, dijo.

Bhavika dijo que no puede donar su riñón porque es demasiado joven, su madre ha tenido cálculos renales y su padre no es del tipo de sangre.

“Quiero que la gente sepa que puede sobrevivir con un solo riñón. La razón por la que estamos haciendo campaña hasta tal punto es que ambos riñones están fallando”, dijo Bhavika.

La familia busca un donante de riñón vivo. “Podría salvarme la vida”, dijo Raj con una sonrisa.







Fotografías de Raj y su familia enviadas a WFLA por el señor Guntuku.

La familia llamó a la agencia de publicidad ” Acme On The Go ” para correr la voz.

“Él respondió y dijo: ‘¿Esto es por el niño? Lo haré gratis por ti, no te cobraré nada'”, dijo el padre de Raj, recordando su experiencia.

“Nos sentimos muy agradecidos de estar en esta comunidad donde todos están ayudando”, dijo la mamá de Raj.

Para donar su riñón a Raj, debe tener entre 21 y 49 años y tener el tipo de sangre “O” positivo o negativo.

Raj dice que está esperanzado y agradecido.

“¡Estoy agradecido por difundir esto en las noticias!” le dijo a 8 On Your Side.

El padre de Raj, Nehru, puede ser contactado al (813) 995-4815.