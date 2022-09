TAMPA, Fla. (WFLA) – ZooTampa ha publicado detalles sobre “Creatures of the Night”, su evento anual de Halloween para toda la familia.

Los asistentes de todas las edades pueden disfrutar de la espeluznante diversión durante todo octubre en noches selectas.

Según el zoológico, el evento de este año traerá a la “Bruja del Pantano”, llamada “Blackwater Mattie”. La bruja es un personaje espeluznante que pasa las noches “mezclando pociones y conjurando hechizos en los rincones más oscuros de los pantanos mohosos de Florida donde pocos se atreven a pisar”. Ella y su caimán se pueden encontrar en la nueva área del zoológico Florida Wilds.

Las nuevas experiencias de Creatures of the Night de este año incluyen:

Swamp Witch Way: los visitantes lo suficientemente valientes como para buscar Blackwater Mattie por sí mismos pueden encontrarla a lo largo de Swamp Witch Way en el área de Florida Wilds del zoológico. “Aunque preferiría que la dejaran sola, le encanta regatear, así que asegúrate de tener algo para intercambiar antes de aventurarte en su territorio maldito”, dijo el zoológico.

New Neverland: The Lost Boys y Peter Pan encontraron el camino hacia Creatures of the Night y lanzaron un juego interminable de escondite en Zoo Boulevard.

HooDoo Hall: los visitantes que viajen a través del Ituri Pass de ZooTampa encontrarán una fiesta de Mardi Gras con banderas y abalorios. La fiesta está a cargo de coloridos esqueletos "preparados para festejar por la eternidad".

Spooky Safari: ZooTampa ha solicitado la ayuda de dos guías de safari muertos hace mucho tiempo que compartirán sus increíbles aventuras en la sabana africana con los exploradores más valientes.

Los favoritos que regresan incluyen “Twisted Tales“, donde los villanos de los libros de cuentos cobran vida, “Clown Carouse l“, “Scarecrow Junction“, donde los pequeños demonios pueden bailar con espantapájaros y escapar de un laberinto de fardos de heno al aire libre, “The Realm of the Spider Queen“, “que es una fiesta de baile presidida por la propia reina, “The Voodoo Bar” para adultos que necesitan un descanso en Beer and Wine Garden y “Junkyard of Broken Dreams“, una casa embrujada donde los sueños y las leyendas urbanas cobran vida.

Creatures of the Night se llevará a cabo en 11 noches seleccionadas en octubre de 4 a 10 p.m.

El evento es gratuito para los miembros y los titulares de boletos de Paga por un Día, aunque se requiere una tarifa de reserva de $5 que se reembolsa en forma de un cupón para comida y mercadería la noche del evento. Los boletos de admisión general cuestan $34.95 y están disponibles en línea.