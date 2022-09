(Photo by Ethan Miller/Getty Images)

TAMPA, Fla. (WFLA) – World Wrestling Entertainment traerá su última transmisión de Smackdown del viernes por la noche de 2022 a Tampa.

WWE anunció más de 25 eventos en vivo como parte del calendario de giras de fin de año de la compañía, incluido el espectáculo final de Smackdown en Amalie Arena el 30 de diciembre a las 7:45 p.m.

Los asistentes pueden ver a sus superestrellas favoritas de la WWE como Drew McIntyre, The Usos, The New Day, la campeona femenina de Smackdown Liv Morgan, Sheamus y más.

Los boletos para el evento saldrán a la venta el 23 de septiembre a las 10 a.m. a través de Ticketmaster. Los boletos van desde $20 a $ 120.