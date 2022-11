PLANT CITY, Fla. (WFLA) – Los íconos de la música country Willie Nelson y Lynyrd Skynyrd se encuentran entre los 18 actos anunciados para el Florida Strawberry Festival 2023 en Plant City.

Jimmy Sturr & His Orchestra y The Oak Ridge Boys Front Porch Singin’ Tour darán inicio al festival de 11 días cuando tomen el Wish Farms Soundstage el 2 de marzo.

Aquí hay una lista de los cabezas de cartel del festival, con más por anunciar:

Marzo 2 – Jimmy Sturr & His Orchestra, The Oak Ridge Boys Front Porch Singin’ Tour

Marzo 3 – Willie Nelson, Halestorm

Marzo 4 – Sara Evans

Marzo 5 – The Gatlin Brothers

Marzo 6 – Neal McCoy, Josh Turner

Marzo 7 – Roots & Boots feat. Aaron Tippin, Collin Raye and Sammy Kershaw, CeCe Winans

Marzo 8 – Tanya Tucker

Marzo 9 – Bill Haley Jr. & The Comets, Tommy James & The Shondells, For King & Country

Marzo 10 – Wayne Newton, Train

Marzo 11 – Sawyer Brown, Keith Sweat

Marzo 12 – Country Gold Tour feat. Leroy Van Dule, T.G. Sheppard, Mandy Barnett and T. Graham Brown, Lynyrd Skynyrd

Las entradas para el festival saldrán a la venta el 8 de diciembre. Los asistentes al concierto deberán comprar la entrada a la puerta además de su entrada al concierto para poder asistir.

El tema del Festival de la Fresa de este año es “¡Tenemos un ganador!”, en honor a que el pastel de fresas se convierta en el postre oficial de Florida. A principios de este año, el gobernador Ron DeSantis visitó los terrenos del Festival para firmar oficialmente el proyecto de ley, que entró en vigencia el 1 de julio de 2022.

“La industria de la fresa tiene un impacto económico de más de mil millones de dólares en el estado de Florida”, dijo el mes pasado el presidente del Festival, Paul Davis. “Plant City es el hogar de aproximadamente 12,000 acres de fresas y el Festival sirve alrededor de 200,000 pastelitos cada año. Estamos orgullosos de nuestra ciudad y de la fresa de Florida. ¡Es un gran problema por aquí!”