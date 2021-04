Violación de aguas residuales de Piney Point: más de 300 presos de la cárcel de manatíes se mudaron a un lugar no revelado

CONDADO DE MANATEE, Fla. (WFLA) – ACTUALIZACIÓN 6:45 PM: Más de 300 presos de la Cárcel del Condado de Manatee serán trasladados a una instalación separada mientras los funcionarios continúan monitoreando la brecha de aguas residuales en Piney Point.

El oficial de información pública de la Cárcel del Condado de Manatee, Randy Warren, confirmó a 8 On Your Side que 345 reclusos serán trasladados a “un lugar seguro no revelado para liberar espacio de cama para los 721 reclusos restantes en el nivel superior de la Cárcel de Manatee”.

Por razones de seguridad, no se divulgan detalles sobre el lugar al que se traslada a los reclusos.

“El alguacil Rick Wells y el personal todavía están en constante comunicación con los funcionarios sobre la situación. No esperamos más de un pie de agua en la propiedad de la cárcel, en el peor de los casos”, dijo Warren.

HISTORIA ORIGINAL 3:30 PM: Cientos de residentes están bajo una orden de evacuación de emergencia mientras los funcionarios de seguridad pública en el área de Piney Point en el condado de Manatee advierten sobre una posible brecha incontrolada de aguas residuales.

Mientras el gobernador Ron Desantis y otros funcionarios de emergencia realizaban una conferencia de prensa sobre la situación el domingo, los manifestantes estaban afuera pidiendo la evacuación de los prisioneros de la cercana cárcel central del condado de Manatee.

“¿Por qué habría una zona de evacuación pero luego las personas dentro de la cárcel, dentro de la zona de evacuación, no están siendo evacuadas?”, Dijo Bryan Ellis.

Los funcionarios del condado de Manatee dijeron que los modelos actuales muestran que solo de uno a cinco pies de agua podría impactar la cárcel.

“La cárcel es una instalación de dos pisos. El alguacil ha trasladado la unidad médica y todo el personal al segundo piso, lo que los coloca a más de 10 pies por encima del nivel de la base”, dijo el administrador interino del condado, Scott Hopes.

Hopes dijo que la cárcel ha tomado precauciones para mantener seguros a los reclusos.

“Están asegurados. La planta baja de la instalación ha sido cubierta con sacos de arena”, dijo Hopes.

“Va a afectar su agua potable, va a afectar su calidad de vida. Si otras personas han sido evacuadas de la misma área, ¿por qué, por qué dejaría a los presos allí?” dijo Ellis.