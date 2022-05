TAMPA, Fla. (WFLA) – Los seres queridos de una adolescente que fue encontrada muerta en Tampa se reunirán el miércoles para recordar a la niña de 14 años.

Nilexia Alexander fue reportada como desaparecida hace dos semanas y figuraba como fugitiva, según la policía de Temple Terrace.

El viernes, el Departamento de Policía de Tampa dijo que sus oficiales encontraron a la adolescente asesinada a tiros en Floribraska Avenue.

Los detectives dijeron que se sabía que el adolescente frecuentaba el área de Jackson Heights.

Hasta el miércoles por la mañana no se habían realizado arrestos por el caso. Su familia está rogando por respuestas sobre la muerte de la adolescente.

“Ella era mi bebé, y quiero que quienquiera que le haya hecho esto a mi bebé sea llevado ante la justicia”, dijo su madre, Ashley Alexander. “Este no es un dolor que un padre deba sentir. No debería tener que enterrar a su bebé, no debería tener que enterrar a su hijo”.

Los investigadores están pidiendo a cualquier persona que haya visto a Nilexia en las últimas dos semanas que llame a la línea que no es de emergencia del Departamento de Policía de Tampa al 813-231-6130.

La vigilia por Nilexia se realizará en la avenida Floribraska alrededor de las 6 de la tarde del miércoles.