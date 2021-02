Video muestra a ladrones de cachorros irrumpir en una tienda de mascotas en Tampa antes de robar bulldogs

TAMPA, Fla. (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough está pidiendo la ayuda del público para localizar a un par de ladrones que irrumpieron en una tienda de mascotas de Tampa y se llevaron tres bulldogs.

El incidente ocurrió justo antes de las 5 am del viernes en All About Puppies en 13705 North Dale Mabry Highway.

Los agentes dijeron que los dos sospechosos habían ingresado a la tienda después de romper la puerta de vidrio. Robaron tres cachorros, un Bulldog francés blanco y negro de 4 meses llamado Darla, un Bulldog francés macho bronceado de 2 meses llamado Owa y un Bulldog inglés merle de 3 meses llamado Patches.

Los diputados no dijeron cuánto valen los bulldogs.

Los hombres huyeron de la tienda en dirección desconocida.

(Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough)

“Pedimos al público que permanezca alerta y contacte a nuestros detectives si saben quiénes son estos sospechosos o si ven a estos cachorros”, dijo el alguacil Chad Chronister. “Es probable que los ladrones estén tratando de vender los cachorros robados, por lo que aquellos con planes de encontrar a su próximo amigo peludo deben investigar antes de llevarse uno a casa”.

Aquellos que tengan información sobre el incidente deben llamar a los detectives al (813) 247-8200.