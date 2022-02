Video muestra a candidato de Sarasota amenazando con poner fin a la carrera de oficial durante parada de tráfico

SARASOTA, Fla. (WFLA) – El candidato al Congreso Martin Hyde ha publicado una disculpa pública luego de una parada de tráfico el 14 de febrero donde amenazó con poner fin a la carrera de la oficial que lo detuvo.

El incidente ocurrió en la esquina de Fruitville Road y Euclid Avenue. Todo el encuentro fue capturado en la cámara corporal del oficial.

En el video, la oficial le explica a Hyde que lo están deteniendo por exceso de velocidad y enviar mensajes de texto mientras conduce.

Menos de 30 segundos después de su interacción, Hyde le dice al oficial: “sabes quién soy, ¿verdad?”. Luego le dice: “Llamaré al jefe, ¿qué te parece?”

El video muestra a Hyde cuestionando la nacionalidad del oficial cuando regresa con citaciones por exceso de velocidad, enviar mensajes de texto mientras conduce y no presentar un registro.

“¿Es tu estatus de inmigrante ruso lo que te hace hablar así con la gente?” preguntó Hyde.

El video de la parada de tráfico también muestra al candidato al Congreso amenazando con poner fin a la carrera del oficial en el departamento de policía.

La oficial llamó a su supervisor para que respondiera y también pidió una unidad de respaldo, citando que “el conductor era extremadamente poco cooperativo”.

“Vamos a asegurarnos de que pague el precio por ser irrespetuosa”, dijo Hyde a uno de los oficiales que respondió como respaldo.

Hyde está desafiando al representante Vern Buchanan en una primaria republicana por la oportunidad de representar al distrito 16 del Congreso de Florida en la Cámara de Representantes de EE. UU.

Hyde emitió la siguiente declaración sobre el incidente:

“Hace poco más de una semana me detuvieron en Sarasota por exceso de velocidad. Durante la detención fui beligerante y grosero con el oficial que me detuvo. Se ha mostrado mucho interés en los medios locales y se han hecho muchos comentarios sobre mi comportamiento. No soy voy a justificar mi mal genio ese dia o tratar de mitigarlo de alguna manera, habra quien diga que no es la primera vez que me porto mal y tendra razon, tengo defectos y uno de ellos es ser demasiado agresivo en ocasiones cuando me desafían. En el ámbito político eso posiblemente sea algo bueno, pero a nivel personal no lo es. Me disculpé con el oficial en cuestión, y ahora me disculpo con la comunidad como un todo. Voy a hacer todo lo posible para comportarme mejor en el futuro. Sin embargo, no voy a huir, ya que eso no está en mi naturaleza. No hay nada más que pueda decir o diré sobre este tema, aparte de que lo siento. por cualquier ofensa causada a alguien”.

La policía de Sarasota no comenta sobre el incidente. Sin embargo, un portavoz le dijo a 8 On Your Side que las acciones de los oficiales no están siendo revisadas.