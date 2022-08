WINTER HAVEN, Fla. (WFLA) – El Departamento de Policía de Winter Haven publicó un video de vigilancia de un allanamiento en un Dollar General que ocurrió el sábado.

La policía dijo que un hombre usó un gran bloque de cemento para romper las puertas delanteras de la tienda en 8th Street Northwest.

Después de ingresar al negocio, se puede ver al hombre robando alrededor de $3,185 en cigarrillos y poniéndolos en una bolsa navideña con un diseño de muñeco de nieve.

La policía dijo que el ladrón de cigarrillos salió de la tienda a través de las puertas rotas y se dirigió hacia el sur.

El departamento pidió a quienes reconozcan al hombre que llamen al Detective Al-Shaair al 863-280-5829 o que hagan una llamada anónima a Heartland Crime Stoppers al 1-800-226 TIPS (8477).

Tips can also be made online at www.heartlandcrimestoppers.com . A cash reward is available for tips that result in an arrest.