TAMPA, Fla. (WFLA) – Un video desgarrador tomado en Saint Petersburg esta semana parece mostrar a una delfín hembra cargando a su cría muerta sobre su cabeza, sin querer soltarla.

Michael Dee vio a la madre empujando a su cría por las aguas cerca de la comunidad de Boca Ciega Point el domingo por la noche y capturó el triste evento en video.

“Todos los días, los delfines juegan en nuestro muelle. Mientras me sentaba en mi muelle anoche, me tomó un tiempo entender lo que estaba sucediendo”, recordó Dee. “Los delfines en nuestra área saltan, juegan, se reproducen, capturan peces y generalmente alegra verlos. Sin embargo, esta noche fue el momento más triste y sirve para recordar que nuestros jóvenes son vulnerables y que no hay nada más fuerte que el amor de una madre”.

El Clearwater Marine Aquarium dijo que estaba monitoreando los informes del delfín y el cadáver con la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, pero que no tenía planes de ingresar al agua para recuperar al animal.

“Los casos de delfines que empujan a una cría muerta están bien documentados y este comportamiento parece ser parte de un proceso natural, por lo que la Red de Varamientos del Sudeste no interviene”, dijo la portavoz de CMA, Kelsy Long. “Asumimos que es la madre en la mayoría de los casos, pero podrían ser otros adultos. A menudo no podemos confirmarlo”.

Long dijo que los socios de la red trabajarían para recuperar el cadáver si el adulto lo deja o si la cría llega a la orilla. Si eso sucede, el cuerpo de la cría será enviado al Laboratorio de Patología de Mamíferos Marinos en Eckerd College para una necropsia para confirmar la causa de la muerte.

Aunque el transporte de crías suele durar unas pocas horas después de la muerte de una cría, se ha observado que algunos delfines cargan a sus crías durante días mientras se descomponen.

Algunos estudios sugieren que los delfines se afligen por sus muertos de manera similar a los humanos.

En 2018, biólogos y expertos en conservación marina de Dolphin Biology and Conservation, una organización sin fines de lucro que investiga y defiende a los delfines, recopilaron 78 informes científicos de muestras de dolor en 20 de las 88 especies de cetáceos actualmente conocidas. De las 88 especies, solo 20 mostraron signos de comportamientos de duelo. Los delfines representaron el 92.3 por ciento de los comportamientos de duelo, la mayoría de los cuales se encontraron en hembras que lloraban a sus crías, encontró el estudio.