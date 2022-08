CONDADO DE PASCO, Fla. (WFLA) – Una mujer del condado de Pasco puso resistencia cuando los agentes se presentaron en su casa para entregar un aviso de desalojo, y resultó que los agentes estaban en la casa equivocada.

Jennifer Michele no esperaba recibir una alerta de timbre de Ring el jueves que mostraba a dos agentes y un cerrajero en la puerta de su casa. Michele dijo que estaban perforando su cerradura.

“No sabía si estas personas estaban tratando de entrar a mi casa”, dijo. “No sabía si todo estaba bien”.

Pudo hablar con los tres hombres a través de la cámara de su timbre.

“Me dijeron que estaban cumpliendo un desalojo, lo cual es una novedad para mí porque no alquilo”, dijo Michele. “Pero me dijeron que se publicó la semana pasada”.

El video de Ring muestra a uno de los agentes regresar al frente de la casa durante el intercambio. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que estaban en la casa equivocada.

“Tan pronto como dije mi nombre, supieron que se habían equivocado”, dijo Michele. “Estaba molesto. Estaba molesto. Estaba muy molesto”.

Michele le dijo al equipo de 8 On Your Side que los agentes tenían la intención de ir al lado. Se disculparon por la confusión.

“Tan pronto como llegué aquí, me dijeron que iba a necesitar una cerradura nueva y que el tipo que me iba a romper la iba a arreglar”, dijo.

Está contenta de haberlos atrapado en el momento adecuado.

“Simplemente pienso: si no lo atrapo, ¿estarían todas mis cosas en el camino de entrada? No sé. No sé cómo habría resultado si no lo atrapé”, dijo. Michele.

Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco dijo que están investigando el incidente para averiguar cómo se cometió el error. También se le dijo a 8 On Your Side que los agentes descubrieron rápidamente sus errores y lo arreglaron.

Michele dijo que pudo reírse de la confusión una vez que terminó. Publicó las imágenes de Ring Doorbell en TikTok y su experiencia se volvió viral, acumulando más de un millón de reproducciones.