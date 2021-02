Víctima del huracán Irma que aun espera que el estado arregle su techo, ahora enfrenta violaciones del código de la ciudad por toldo

SAN. PETERSBURGO, Fla. (WFLA) – Florida cuenta con cientos de millones de dólares destinados a ayudar a las víctimas del huracán Irma , una tormenta que azotó el estado en 2017. 8 Mahsa Saeidi de On Your Side ha estado investigando y descubrió que años de Los retrasos en la distribución del dinero de la ayuda están causando un nuevo conjunto de problemas a las personas golpeadas por la tormenta .

Podría pensar que más de tres años después del huracán Irma , la ayuda por desastre llegaría a las personas que la necesitan, como Joshlyn Parker de San Petersburgo. Parker enfrenta multas importantes, todo debido a los daños causados por la tormenta que el estado prometió reparar.

La lona negra que cubre el techo de Parker es una violación del código de la ciudad.

“Está suelto en muchas áreas”, dijo.

Un remanente del huracán Irma, la lona es lo único que mantiene la lluvia fuera de la casa de Parker.

Ahora, años después de la tormenta, Cumplimiento de los Códigos de San Petersburgo quiere que se retire la lona. Pero Parker todavía está esperando que el estado, a través de un programa de ayuda por desastre llamado “Rebuild Florida”, repare su techo.

“¿No tienes idea de cuándo realmente van a arreglar el techo?” Preguntó el investigador Mahsa Saeidi.

“No, no”, respondió Parker.

Parker se postuló para el programa en 2019. El verano siguiente, le dijeron que arreglarían su techo porque calificaba para la ayuda.

Pero a partir de esta semana, Parker y otras víctimas de Irma que 8 On Your Side ha perfilado todavía esperan .

“El dinero está ahí, pero nadie lo toma y ayuda a la gente”, dijo Parker. “Si crea un programa, continúe”.

El programa “Rebuild Florida” está supervisado por Dane Eagle, director del Departamento de Oportunidades Económicas de Florida.

Descubrimos que más de 3.900 floridanos calificaron para que se reconstruyeran o reemplazaran sus casas dañadas por la tormenta . Pero durante un lapso de dos años, se completaron 290 proyectos, o menos de uno de cada 10.

Cuando no pudimos obtener respuestas del Sr. Eagle sobre el ritmo del programa, acudimos al hombre a cargo, el gobernador Ron DeSantis.

8 On Your Side habló inicialmente con el gobernador DeSantis durante una conferencia de prensa en Tampa el 16 de diciembre de 2020.

“Entonces, no estábamos contentos con el ritmo de parte del dinero de ayuda por el huracán y esa fue una de las cosas cuando Dane Eagle asumió el control, le dije que teníamos que acelerarlo, que teníamos que sacar el dinero por la puerta”. “, dijo el gobernador DeSantis.

Pero 47 días después de ese intercambio con el gobernador DeSantis, varias víctimas de la tormenta le dijeron a 8 On Your Side que nada había cambiado.

“Hace cuarenta y siete días, me dijo que no estaba contento con el ritmo de ‘Reconstruir Florida’, le ordenó a Dane Eagle que arreglara esto”, le dijo Saeidi al gobernador. “Todavía estoy esperando escuchar el plan de la DEO. Entonces, mi pregunta para usted hoy, específicamente, ¿qué está haciendo Florida para acelerar este proceso y ayudar a estas víctimas de Irma?”

“¿Vieron mi conferencia de prensa el viernes en Key Largo? Sí. Anunciamos cien millones de dólares, así que es genial, podemos brindarles esa información”, dijo el gobernador DeSantis el 27 de enero de 2021 en Sun City Center .

8 On Your Side siguió preguntando qué se estaba haciendo específicamente y si estaban contratando a más personas.

“Anunciamos un gran anuncio, les puedo dar esa información. Es muy bueno. La gente estaba muy feliz”, dijo el gobernador DeSantis.

Los solicitantes de “Rebuild Florida” con los que ha hablado 8 On Your Side no están contentos.

Durante el anuncio en Key Largo el 22 de enero de 2021, el gobernador DeSantis y el director Eagle anunciaron $ 100 millones en inversiones en infraestructura y proyectos de fortalecimiento para el estado. El dinero se destinó a 24 comunidades en todo el estado.

“‘Rebuild Florida’, solo para recordarle a la gente, es un programa de recuperación a largo plazo”, dijo el gobernador DeSantis. “Tenemos que reconstruir más fuerte que antes, de eso se trata esta inversión”.

El dinero liberado ayudará a las ciudades a instalar generadores, construir refugios de emergencia, proteger hogares contra marejadas ciclónicas y más.

Si bien es genial, Parker dice que eso no ayudará a los propietarios de viviendas como ella a quitar la lona del techo.

“Me han citado, dos veces, por violación de tener la lona puesta allí porque han pasado casi dos años”, dijo.

Parker quiere que “Rebuild Florida” arregle su techo antes de que llegue la próxima temporada de lluvias.

“Baja en cualquier lugar”, nos dijo. “Por eso tengo que estar en casa cuando hace mal tiempo para saber dónde poner las cosas para recoger el agua”.

Hasta la fecha, el gobernador DeSantis no ha explicado qué se está haciendo para procesar los reclamos más rápido. El director Eagle también se ha negado a hablar con 8 On Your Side.

8 On Your Side habló con la ciudad de San Petersburgo sobre la situación de Parker. Parker tiene una audiencia de cumplimiento del código el miércoles por la mañana. Se nos dice que no se tomarán medidas contra ella en ese momento.

“La Junta de Aplicación del Código está ahí para determinar si existe una infracción”, dijo el Director de Comunicaciones de St. Petersburg, Benjamin Kirby, “pero lo más importante es brindarle al propietario la oportunidad de explicar los detalles de su situación para que la Junta pueda otorgar tiempo adicional basado en las circunstancias.”

8 On Your Side seguirá luchando por las víctimas de la tormenta.