TAMPA, Fla. (WFLA/Tampa Hoy) – Una organización de Tampa está iniciando una campaña para atacar la violencia doméstica, un problema que cobra miles de víctimas todos los años en los Estados Unidos y que afecta especialmente a Hillsborough, Pinellas, Polk y Pasco, condados de la Bahía que forman parte de los 10 condados con mayor porcentaje de violencia doméstica en Florida.

El equipo de Noticias Tampa Hoy tuvo la oportunidad de conversar con una de las víctimas de violencia doméstica en la ciudad, quien pidió no ser identificada mientras nos relataba lo que vivió. “Yo pretendía llamar al 911. Tan pronto yo hice eso allí fue cuando él me agarró por la cintura, me sacó al parking y allí comenzó a golpearme. Allí me caí al piso y él comenzó a golpearme. Yo me levanté en el hospital”.

Esta mujer es una de las más de 100 mil víctimas de violencia doméstica en la Florida que se registran todos los años. En su momento no denunció al agresor, su pareja, por una razón compartida por la mayoría de los casos. “Yo por temor oculté que fue él. Pues dije que sabrá Dios y a la nena le hizo algo. Mi mente empezó a correr (…) muchas veces nos sentimos solas”.

Al conocer el caso, la terapeuta de familia Linda Anaya dice que el silencio es nuestro peor enemigo. “Las mujeres tiene que hablar. Hay muchos sitios y organizaciones que nos ayudan y nos apoyan psicológicamente a nivel incluso de recursos para que la mujer se pueda mudar y no estar con el agresor”.

Este es el caso de la organización Ministerio Mujeres Restauradas por Dios, quien lidera la campaña “Únete, no al Silencio”, una iniciativa que comienza el primero de septiembre y que contará por un mes con apoyo psicológico, espiritual y legal para las víctimas.

Nancy Hernández, fundadora de esta organización, fue enfática al referirse a esta iniciativa. “No más, no más silencio. Sino que ellas puedan hablar”.

Hernández vivió en carne propia la violencia doméstica y junto a su equipo está lista para acompañar a las víctimas. “Si yo pude, ellas pueden hacerlo también (…) Vengan a nuestra oficina y nosotros comenzamos. Yo estoy segura que ellas no están ready para hablar pero yo sí estoy ready para escuchar”.

Puedes visitar las instalaciones del Ministerio Mujeres Restauradas por Dios, ubicadas en el 4310 Nebraska Ave. Tampa FL, 33603, enviar un email a nancy@tampaunderground.com, o llamar a los teléfonos (813) 374-4941 o al (813) 965-4981.