TAMPA, Fla. (WFLA) – El cuerpo de un hombre fue encontrado al costado de la carretera después de que un conductor lo atropelló y se dio a la fuga el jueves por la mañana en Lake Wales, dijeron las autoridades.

Un portavoz de la oficina del alguacil del condado de Polk dijo que llamaron a la agencia a la cuadra 2000 de State Road 60 poco antes de las 3:30 a.m. después de que alguien vio el cuerpo al costado de la carretera.

“Nuestra Unidad de Homicidios de Tránsito está investigando la muerte, por lo que aparentemente se cree que fue un golpe y fuga”, dijo el portavoz.

No tenían una descripción del vehículo del sospechoso, el nombre de la víctima no fue revelado y no hubo más información disponible de inmediato sobre el accidente.

Los carriles hacia el oeste de la carretera están cerrados en Airport Road para la investigación.