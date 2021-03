Veteranos y defensores ven un nuevo 'escándalo' en la controversia del tiempo de espera de VA

S T. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Un grupo de defensa cree que está en marcha una nueva controversia sobre el tiempo de espera de Asuntos de Veteranos, lo que impide que los veteranos en Florida y en todo el país obtengan los servicios de atención médica del sector privado descritos en un reciente cambio de ley.

La Ley de Misión de VA mejoró la Atención Comunitaria al ofrecer a los veteranos una opción a partir de junio de 2019 para salir de VA en ciertas circunstancias, incluidos tiempos de espera de más de 20 días para atención primaria, mental y extendida, y 28 días para servicios especializados.

Las regulaciones también exigen Community Care cuando un veterano tiene que viajar demasiado lejos a una instalación de VA.

El veterano de la Fuerza Aérea de San Petersburgo, Jackie Turner, recibió autorización en 2018 de la red de Bay Pines VA para recibir Community Care para un masaje reparador por una lesión en la espalda.

“Me ayudó a alejarme de mi andador”, dijo Turner.

Pero después de 24 sesiones, se detuvo sin “explicación”, según Turner.

“A veces me enojo tanto que quiero llorar”, dijo, luchando por contener las lágrimas. “Vivo solo. Y no tengo a nadie que me ayude a hacer las cosas que necesito hacer todos los días”.

Turner’s Community Care cayó bajo la Ley de Elecciones de 2014 que tenía un límite de tiempo de espera de 30 días antes de que se ofrecieran servicios externos.

Pero, según Turner, tuvo que solicitar recibir atención del sector privado.

“Nadie me ofreció nada”, dijo Turner, “hasta que señalé que el tiempo de espera era de más de 30 días”.

A las pocas semanas de haber sido desconectado de la terapia, Turner volvió a necesitar un andador para moverse.

Las consultas al VA en busca de ayuda o al menos una explicación quedaron sin respuesta, dijo, hasta el miércoles, cuando un defensor de pacientes la llamó a las siguientes preguntas a Bay Pines de 8 On Your Side .

“Veremos si me ayudan”, dijo Turner. “Estoy harto de no recibir ayuda. No podemos cuidar de nuestra propia gente. Es ridículo. Es una locura”.

Los problemas de Turner son tristemente familiares para Concerned Veterans for America , según Jimmie Smith, director de la coalición de la sección de Florida del grupo.

“Creemos que este podría ser otro escándalo de Phoenix para la VA”, dijo Smith.

Más de 200 veteranos en todo el país murieron esperando citas en el escándalo de 2014 que se descubrió por primera vez en Phoenix VA.

Smith dijo que el mantenimiento de registros actual de VA carece de elementos que muestren si se está siguiendo la Ley de Misión.

El enlace actual de “cita pendiente” de la agencia refleja el requisito obsoleto de 30 días y establece que el reloj comienza en la “fecha preferida”, definida como el día “considerado clínicamente apropiado por un proveedor de atención médica de VA”.

“Uno pensaría que es la fecha preferida por el paciente”, dijo Turner. “Pero no lo es.”

La forma antigua probablemente reduciría los tiempos de espera y posiblemente cortaría Community Care para algunos veteranos.

La Ley de Misión cambió el reglamento para iniciar el recuento desde la fecha de solicitud.

“La VA continúa utilizando información desactualizada”, dijo Smith. “Siguen usando los viejos puntos de referencia y seguimos viendo que las citas se cancelan y aplazan”.

Smith, un exrepresentante del estado de Florida, enfatizó que la atención demorada es uno de los elementos que llevaron a muertes durante el escándalo de Phoenix.

“Cuando vincula la atención específicamente a la VA, le está negando al veterano la capacidad de obtener la atención que necesita de manera rápida y oportuna”, dijo Smith. “Lo que significa que, potencialmente, podría costarle la vida a un veterano”.

Las solicitudes a Haley VAMC y Bay Pines VAMC de tiempos de espera a partir de la fecha de solicitud y la cantidad de veteranos del área de Tampa Bay a quienes se les ofreció Community Care bajo las nuevas regulaciones se remitieron a una dirección de correo electrónico de la Ley de Libertad de Información (FOIA).