PLANT CITY, Fla. (WFLA) – La lucha de Baldomero Vega para demostrar que sirvió en Corea y que regresó a casa con una herida de bala y un trastorno de estrés postraumático terminó cuando murió el domingo.

Vega tenía 87 años.

Su hijastro, Greg Taylor, quien lo ayudó a presentar su reclamo de beneficios, dijo que murió el domingo por la tarde.

El veterano se da por vencido con el reclamo de VA pero ‘quiere reconocimiento por su servicio’ mientras enfrenta las etapas finales del cáncer

“El VA siguió [manipulando] todo hasta que consiguieron lo que querían y eso fue su muerte”, dijo Taylor en un correo electrónico. “Mi padrastro y yo realmente apreciamos todo lo que [8 On Your Side intentaron] hacer por nosotros”.

Vega, quien estuvo casado con la madre de Taylor durante 23 años y lo crió a él y a sus cuatro hermanos, se fue a la guerra unos meses después de cumplir 18 años.

Recordó haber recibido un disparo en la pierna en un campo de batalla coreano momentos antes de caer hacia atrás sobre su cabeza. Vega dijo que estuvo en coma durante unos dos meses.

Durante una entrevista reciente, Vega dijo que volvería a servir si pudiera.

“Amo a mi país”, dijo Vega. “Y sí, lo haría.. Si pudiera volver otra vez, seguro que lo haría.”

Taylor lo había estado ayudando a presentar y volver a presentar documentos para demostrar que calificaba para la atención médica básica del VA y una posible discapacidad.

“Siente que amaba a su país, pero su país no lo amaba a él”, dijo Taylor. “Comenzamos esto hace casi 10 años y [el VA] dijo a veces que lo acelerarían, pero eso fue hace años”.

En una decisión de calificación de VA, la agencia declaró que la herida de bala “no está relacionada con el servicio”.

Vega y Taylor afirmaron que la evidencia que VA sabía que él entregó estaba contenida en un aviso de denegación que incluía las fechas exactas de su servicio.

“Simplemente no entiendo por qué mentirían descaradamente y dirían que proporcionamos algo que no proporcionamos”, dijo Taylor. “¿Esas fechas dadas [por el VA] no significan que saben algo sobre él sirviendo?”

Vega fue a un psiquiatra civil que escribió en una evaluación: “El trastorno de estrés postraumático del Sr. Vega fue causado directamente por sus experiencias mientras servía en el ejército de los EE. UU. durante la Guerra de Corea”.

No fue suficiente para hacer avanzar su reclamo.

El oficial de Asuntos Públicos de VA, Gary Kunich, no respondió una pregunta sobre la plausibilidad de que un hombre de la edad de Vega hubiera recordado las fechas precisas de su servicio.

“Como hemos transmitido antes, si el Sr. Vega puede proporcionar un número de servicio, podemos investigar más a fondo”, dijo Kunich en un correo electrónico.

En ese momento, Kunich dijo que el caso no estaba cerrado y que la Administración de Beneficios de VA investigaría más a fondo si Vega podía proporcionar su número de servicio.

Vega dijo que se enfrentó al racismo durante la guerra y que sospechaba que años de negaciones estaban relacionados con esa misma “injusticia”.

“Él cree eso al 100% porque dijo que lo soportó mientras estuvo allí. Tratando de defender el país y llamándote todos los nombres que puedas imaginar”, dijo Taylor. “Siente que es por eso que nunca lo ayudaron antes y por qué no lo ayudarán ahora”.