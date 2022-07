BRADENTON, Fla. (WFLA) – Los residentes que viven en el vecindario Village of the Arts de Bradenton dicen que las inundaciones son una preocupación constante durante la temporada de tormentas de verano.

El fin de semana pasado, la calle residencial parecía más un río después de menos de una hora de lluvia. Los residentes compartieron una serie de fotos y videos con el equipo de 8 On Your Side de WFLA que muestran el impacto en su vecindario, incluidos contenedores de basura y vehículos sumergidos en agua de lluvia.

Las inundaciones no son nada nuevo para los que viven en el vecindario. Es algo con lo que Lynn Walker dice que ha estado lidiando durante varios años.

“Me encantaba escuchar la lluvia en mi techo de lámina hasta mi primer incidente de inundación”, dijo Walker. “Tenía agua entrando por la puerta principal, la puerta trasera y, de hecho, por el costado de mi casa. Era muy profundo”.

Walker dice que ha planteado inquietudes a la ciudad durante años, pero hasta ahora no ha visto ningún resultado.





Fotos cortesía de los residentes de 11th Ave. W. en Bradenton.

“Realmente no veo un cambio. Me prometieron proyectos que ayudarían y simplemente no lo han hecho”, dijo Walker.

El Director de Obras Públicas y Servicios Públicos de Bradenton, Jim McLellan, le dijo a 8 On Your Side que la ciudad está trabajando en dos proyectos que mejorarán el drenaje en el vecindario histórico, uno al sur y otro al norte.

“El sur es parte de un proyecto de $2 millones que está siendo financiado en forma cooperativa por el Distrito de Administración del Agua del Suroeste de Florida y, de hecho, acabamos de abrir las ofertas hoy. Así que irá al concejo municipal para su aprobación en julio. para poner en marcha la construcción. Interceptará una parte del flujo que está contribuyendo a esa área desde el sur y lo llevará en una dirección diferente”, dijo McLellan.

Él dice que el proyecto hacia el norte también desviará el agua de lluvia antes de que llegue al punto más bajo de la aldea, que es donde Walker y otros han estado experimentando inundaciones de manera regular. También hay planes para elevar las entradas de agua de lluvia a pasos de la casa de Walker.

Los residentes están escépticos de que los planes sucedan.

“Cuando vea que ocurran, es cuando lo creeré porque no tienen un buen historial conmigo en este momento”, dijo Walker.

La ciudad dice que se espera que el primer proyecto esté completo en algún momento de este verano. Actualmente están aceptando ofertas para el proyecto más grande al sur del vecindario histórico.