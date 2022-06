Después de que los precios de las viviendas aumentaran un récord del 16.9 % en todo el país en 2021, el mercado se encontró con otra estadística sorprendente en abril de 2022: 11 áreas metropolitanas estadounidenses ahora tienen un precio medio de venta de viviendas de más de $500,000. La métrica del precio de venta promedio de medio millón de dólares proviene de una Encuesta de OJO Labs sobre las ventas de viviendas en marzo. A nivel nacional, el precio medio de venta de una casa alcanzó los $392,750 a mediados de abril de 2022.

En ciudades históricamente ricas y aquellas con precios de vivienda más modestos, la trayectoria es la misma: los precios siguen subiendo incluso cuando las tasas hipotecarias aumentan. Las causas de los saltos de precios se reflejan en todo el país. La escasez de viviendas a largo plazo que comenzó después de la Gran Recesión se vio exacerbada por las interrupciones en la cadena de suministro que dificultaron la obtención de material de construcción, lo que afectó prácticamente a todos los mercados inmobiliarios. Otro factor que ha hecho subir los precios es el aumento de inversores que han entrado en el mercado. En muchas regiones, incluida Charlotte, Carolina del Norte, las empresas de inversión están comprando grandes extensiones de viviendas unifamiliares.

En ciudades y pueblos más pequeños, los números de población tradicionalmente más bajos se encontraron con una oleada de hogares que se mudaron de las grandes ciudades durante la pandemia de coronavirus, lo que aumentó la competencia por la vivienda. Las tasas hipotecarias históricamente bajas fueron otra razón para un número explosivo de compradores, aunque el aumento de las tasas no parece estar haciendo mucho para frenar las guerras de ofertas en muchas áreas metropolitanas.

La plataforma de bienes raíces ZeroDown analizó sus datos sobre listados de casas para determinar el vecindario más caro en North Port, según las casas vendidas entre el 18 de marzo de 2022 y el 18 de abril de 2022. Los vecindarios están clasificados por el precio medio de la vivienda por pie cuadrado.

Siga leyendo para ver los barrios más caros de su ciudad o vea la historia nacional que presenta barrios en 20 metros aquí .

#10. Bobcat Trail

– Precio medio de la vivienda: $545,252 ($270 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,340

– Población: 483

– Puntaje de caminata: 19

– Puntaje de bicicleta: 30

– Puntuación de tránsito: 19

#9. Duck Key

– Precio medio de la vivienda: $711,410 ($273 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,189

– Población: 129

– Puntaje de caminata: 5

– Puntaje de bicicleta: 30

– Puntaje de tránsito: no disponible

#8. The Woodlands

– Precio medio de la vivienda: $445,523 ($275 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,340

– Población: 1.733

– Puntuación de caminata: no disponible

– Puntaje de bicicleta: 30

– Puntaje de tránsito: no disponible

#7. Sunburst

– Precio medio de la vivienda: $364,034 ($276 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,338

– Población: 591

– Puntuación de caminata: 4

– Puntaje de bicicleta: 30

– Puntuación de tránsito: 17

#6. Heron Creek Golf & Country Club

– Precio medio de la vivienda: $530,197 ($277 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,218

– Población: 2.201

– Puntaje de caminata: 22

– Puntaje de bicicleta: 38

– Puntuación de tránsito: 21

#5. Hornbuckle

– Precio medio de la vivienda: $417,903 ($279 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,340

– Población: 630

– Puntuación de caminata: no disponible

– Puntaje de bicicleta: 27

– Puntaje de tránsito: no disponible

#4. North Port Estates

– Precio medio de la vivienda: $659,346 ($299 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,340

– Población: 4.559

– Puntuación de caminata: no disponible

– Puntaje de bicicleta: 27

– Puntaje de tránsito: no disponible

#3. Gran Paradiso

– Precio medio de la vivienda: $630,964 ($301 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,349

– Población: 1.320

– Puntuación de caminata: no disponible

– Puntaje de bicicleta: 25

– Puntuación de tránsito: 17

#2. Lake Geraldine

– Precio medio de la vivienda: $900,769 ($325 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,186

– Población: 81

– Puntuación de caminata: no disponible

– Puntaje de bicicleta: 25

– Puntaje de tránsito: no disponible

#1. Islandwalk at the West Villages

– Precio medio de la vivienda: $593,032 ($348 por pie cuadrado)

– Renta mediana: $1,186

– Población: 325

– Puntaje de caminata: 2

– Puntaje de bicicleta: 27

– Puntaje de tránsito: no disponible

Esta historia apareció originalmente en ZeroDown y fue producida y distribuida en asociación con Stacker Studio.