Vea cómo le fue a su escuela en la Evaluación de preparación para el jardín de infantes de otoño 2020

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TAMPA, Fla. (WFLA) – Se publicó el Evaluador de preparación para el jardín de infantes del Departamento de Educación de Florida, que muestra una comparación año tras año de cuán preparados estaban los niños de jardín de infantes del estado para comenzar la escuela.

Si bien el estado mostró una mejora de 2019 a 2020, incluso cuando la pandemia de COVID-19 mantuvo a las personas en casa y movió a los educadores y estudiantes en línea, los estudiantes de Florida estaban solo en un 57% listos para el jardín de infantes.

A algunos condados del área de la Bahía de Tampa les fue mejor que al promedio estatal, pero a otros no. Ningún condado en el área de cobertura de WFLA tenía un porcentaje superior al 60% de estudiantes listos para el jardín de infantes.

FLDOE muestra cómo le fue a cada escuela individualmente. Desplácese hacia abajo para ver cómo le fue a la escuela de su hijo en las pruebas de preparación en 2020:

condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA PLEASANT GROVE 84 41 49%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA FOREST RIDGE sesenta y cinco 36 55%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA INVERNESS 62 42 68%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA CENTRAL RIDGE 72 20 28%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA FLORAL CITY 39 22 56%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA HOMOSASSA 46 11 24%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA CRYSTAL RIVER 63 35 56%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA LECANTO 88 40 45%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA HERNANDO 89 40 45%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA CITRUS SPRINGS 79 48 61%
AGRIOS ESCUELA PRIMARIA ROCK CRUSHER 80 50 63%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
HARDEE ESCUELA PRIMARIA HILLTOP 55 17 31%
HARDEE ESCUELA PRIMARIA VERDE DE BOLOS 43 15 35%
HARDEE ESCUELA PRIMARIA ZOLFO SPRINGS 100 36 36%
HARDEE ESCUELA PRIMARIA WAUCHULA 88 26 30%
HARDEE ESCUELA PRIMARIA NORTH WAUCHULA 75 23 31%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA BROOKSVILLE 84 38 45%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA WESTSIDE 75 44 59%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA EASTSIDE 112 37 33%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA SPRING HILL 128 72 56%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA JOHN D. FLOYD 129 64 50%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA PINE GROVE 125 53 42%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA DELTONA 88 55 63%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA MOTON 94 43 46%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA SUNCOAST 102 49 48%
HERNANDO ESCUELA PRIMARIA CHOCACHATTI 120 77 64%
HERNANDO CHALLENGER K-8 ESCUELA DE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS 89 66 74%
HERNANDO EXPLORADOR K-8 151 69 46%
HERNANDO AGUAS ARTIFICIALES K-8 106 sesenta y cinco 61%
HERNANDO HERNANDO INSTRUCCIÓN VIRTUAL 36 19 53%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
TIERRAS ALTAS EL CENTRO DE APRENDIZAJE DE KINDERGARTEN 212 89 42%
TIERRAS ALTAS ESCUELA PRIMARIA MEMORIAL 68 32 47%
TIERRAS ALTAS ESCUELA PRIMARIA LAKE COUNTRY 92 22 24%
TIERRAS ALTAS ESCUELA PRIMARIA PARK 55 21 38%
TIERRAS ALTAS ESCUELA PRIMARIA AVON 67 40 60%
TIERRAS ALTAS ESCUELA PRIMARIA LAKE PLACID 92 22 24%
TIERRAS ALTAS ESCUELA PRIMARIA SUN ‘N LAKE 73 24 33%
TIERRAS ALTAS ESCUELA VIRTUAL DE HIGHLANDS 26 18 69%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
HILLSBOROUGH PRIMARIA WARREN HOPE DAWSON 73 41 56%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BELMONT 93 47 51%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA FOREST HILLS 46 15 33%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SHEEHY 33 10 30%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CORR 52 29 56%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA DAVIS 50 12 24%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA FISHHAWK CREEK 76 51 67%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MAGNET MACFARLANE PARK 40 28 70%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA COLLINS 139 78 56%
HILLSBOROUGH ESCUELA TURNER-BARTELS K-8 81 55 68%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA FROST 53 21 40%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA DOBY 56 39 70%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA ALEXANDER 58 18 31%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SUMMERFIELD CROSSINGS 87 52 60%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA STOWERS 107 75 70%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BAILEY 83 32 39%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA DEER PARK 60 41 68%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA HAMMOND 66 40 61%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA REDDICK 99 25 25%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA KIMBELL 29 9 31%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA ANDERSON 44 28 64%
HILLSBOROUGH PATRICIA SULLIVAN ESCUELA DE ASOCIACIONES DE MINISTERIOS METROPOLITANOS 11 4 36%
HILLSBOROUGH PRIMARIA THOMPSON 80 29 36%
HILLSBOROUGH PRIMARIA DE CORDERO 51 24 47%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA APOLLO BEACH 66 45 68%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BALLAST POINT 58 42 72%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BAY CREST 50 18 36%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BING 26 8 31%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA ALAFIA 61 38 62%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA JUST 28 7 25%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BOYETTE SPRINGS 69 37 54%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BEVIS 69 53 77%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BROOKER 83 48 58%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BROWARD 43 17 40%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BRYAN 77 17 22%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BRYANT 98 81 83%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BUCKHORN 66 42 64%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BURNEY 29 9 31%
HILLSBOROUGH ESCUELA DR CARTER G WOODSON K-8 52 19 37%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CANNELLA 47 19 40%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CARROLLWOOD 58 42 72%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CHIARAMONTE 36 14 39%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CHILES 77 49 64%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CITRUS PARK 76 50 66%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CIMINO 85 52 61%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CLAIR-MEL 50 dieciséis 32%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CLARK 94 68 72%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CLAYWELL 84 50 60%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CLEVELAND 26 12 46%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA COLSON 55 32 58%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MAGNET LOCKHART 53 14 26%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CORK 86 39 45%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CRESTWOOD 64 19 30%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CYPRESS CREEK 49 17 35%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA DESOTO 29 9 31%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA DICKENSON 50 23 46%
HILLSBOROUGH PRIMARIA DOVER 91 20 22%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA IMÁN DE DUNBAR 24 11 46%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA EDISON 33 5 15%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA EGIPTO LAKE 53 23 43%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA ESSRIG 53 25 47%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA FOLSOM 41 13 32%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA FOSTER 46 13 28%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA GIBSONTON 28 9 32%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA GORRIE 34 26 76%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA GRAHAM 29 10 34%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA BELLAMY 49 20 41%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA PATRIMONIO 24 12 50%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA VERDE DE HUNTER 55 38 69%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA IPPOLITO 55 21 38%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA JACKSON 48 17 35%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA KINGSWOOD 37 17 46%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA CABALLEROS 64 24 38%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA LAKE MAGDALENE 83 45 54%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA LANIER 48 24 50%
HILLSBOROUGH IMÁN DE PRIMARIA TAMPA HEIGHTS 37 22 59%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA LIMONA 75 50 67%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MAGNET DE LINCOLN 82 54 66%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA LEWIS 57 24 42%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA LITHIA SPRINGS 49 34 69%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA LOMAX MAGNET 24 11 46%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA LOPEZ 58 27 47%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA LOWRY 63 44 70%
HILLSBOROUGH ESCUELA LUTZ K-8 59 30 51%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MABRY 71 67 94%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MANGO 67 17 25%
HILLSBOROUGH ESCUELA MANISCALCO K-8 56 33 59%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MCDONALD 50 21 42%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MENDENHALL 47 19 40%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MILES 96 32 33%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MINTZ 78 31 40%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MITCHELL sesenta y cinco 49 75%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MCKITRICK 69 46 67%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MORGAN WOODS 37 19 51%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MORT 110 24 22%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA NELSON 55 25 45%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA NOROESTE 63 42 67%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA OAK GROVE 73 19 26%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MULLER MAGNET 61 28 46%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA OAK PARK 43 11 26%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA PALM RIVER 39 19 49%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA PINECREST 62 14 23%
HILLSBOROUGH ESCUELA PIZZO K-8 58 19 33%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA PRIDE 69 52 75%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA POTTER 60 25 42%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA MAGNET DE RIVERHILLS 40 21 53%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA RIVERVIEW 40 26 sesenta y cinco%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA ROBINSON 69 25 36%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA ROBLES 62 17 27%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA ROOSEVELT 74 59 80%
HILLSBOROUGH ESCUELA MAGNET ROLAND PARK K-8 50 37 74%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA RUSKIN 88 30 34%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SCHMIDT 55 19 35%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SCHWARZKOPF 59 43 73%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SEFFNER 42 dieciséis 38%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SEMINOLE 50 29 58%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SESSUMS 76 32 42%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SHAW 59 14 24%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA IMÁN DE SHORE 24 21 88%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SPRINGHEAD 78 31 40%
HILLSBOROUGH ESCUELA SULFUR SPRINGS K-8 45 dieciséis 36%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SUMMERFIELD sesenta y cinco 28 43%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA SYMMES 39 24 62%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA TAMPA BAY BOULEVARD 41 13 32%
HILLSBOROUGH ESCUELA MAGNET RAMPELLO K-8 34 24 71%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA TAMPA PALMS 50 21 42%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA TEMPLE TERRACE 64 21 33%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA THONOTOSASSA 27 13 48%
HILLSBOROUGH ESCUELA TINKER K-8 49 30 61%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA TOWN & COUNTRY 54 13 24%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA TRAPNELL 57 13 23%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA TWIN LAKES 32 14 44%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA VALRICO 56 33 59%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WALDEN LAKE 81 33 41%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WASHINGTON 28 12 43%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WESTCHASE 99 75 76%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WESTSHORE 49 24 49%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WEST TAMPA 44 8 18%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA JAMES 53 14 26%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WILSON 30 13 43%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WIMAUMA 50 8 dieciséis%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WITTER 56 20 36%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA WOODBRIDGE 55 20 36%
HILLSBOROUGH ESCUELA PRIMARIA YATES 51 23 45%
HILLSBOROUGH ACADEMIA VILLAGE OF EXCELENCE 25 8 32%
HILLSBOROUGH ESCUELA COMUNITARIA LEARNING GATE 70 57 81%
HILLSBOROUGH ACADEMIA COMUNITARIA RCMA WIMAUMA 24 14 58%
HILLSBOROUGH ESCUELA CHARTER HORIZONTE DE TAMPA 41 24 59%
HILLSBOROUGH LEGACY PREPARATORY ACADEMY 18 18 100%
HILLSBOROUGH ACADEMIA WALTON 24 dieciséis 67%
HILLSBOROUGH ESCUELA INFANTIL TRINITY 66 50 76%
HILLSBOROUGH ACADEMIA DE ALFABETIZACIÓN / LIDERAZGO / TECNOLOGÍA 22 15 68%
HILLSBOROUGH KIDS COMMUNITY COLLEGE RIVERVIEW SOUTH 53 29 55%
HILLSBOROUGH ACADEMIA DE INDEPENDENCIA 61 34 56%
HILLSBOROUGH ADVANTAGE ACADEMY DE HILLSBOROUGH 36 22 61%
HILLSBOROUGH ACADEMIA VALRICO LAKE ADVANTAGE 106 86 81%
HILLSBOROUGH ACADEMIA DEL CANAL DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 31 21 68%
HILLSBOROUGH ESCUELA PREPARATORIA LUTZ 60 56 93%
HILLSBOROUGH ESCUELAS NUEVAS SPRINGS 42 18 43%
HILLSBOROUGH ESCUELA CHARTER WINTHROP 118 80 68%
HILLSBOROUGH ESCUELA CHARTER HENDERSON HAMMOCK 115 45 39%
HILLSBOROUGH KIDS COMMUNITY COLLEGE CHARTER SCHOOL SOUTHEAST HILLSBOROUGH COUNTY 14 8 57%
HILLSBOROUGH ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE HILLSBOROUGH 49 30 61%
HILLSBOROUGH ESCUELA VIRTUAL HILLSBOROUGH 17 dieciséis 94%
HILLSBOROUGH ACADEMIA BRIDGEPREP DE TAMPA 23 8 35%
HILLSBOROUGH ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SUNLAKE 98 77 79%
HILLSBOROUGH ESCUELA CHARTER EXCELSIOR PREP 42 22 52%
HILLSBOROUGH ACADEMIA DE CHARTER DE CREEKSIDE 70 45 64%
HILLSBOROUGH ESCUELA CHARTER DE WATERSET 117 85 73%
HILLSBOROUGH ACADEMIA CHARTER DEL SUR 59 34 58%
HILLSBOROUGH ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY TAMPA 63 43 68%
HILLSBOROUGH ACADEMIA EAST TAMPA 20 dieciséis 80%
HILLSBOROUGH ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE RIVERVIEW 76 56 74%
HILLSBOROUGH LA ACADEMIA PREPARATORIA COLABORATORIA 13 6 46%
HILLSBOROUGH NAVEGADOR ACADEMIA DE LIDERAZGO VALRICO 80 59 74%
HILLSBOROUGH SLAM ACADEMY EN APOLLO BEACH 75 44 59%
HILLSBOROUGH ALFABETIZACIÓN LIDERAZGO TECNOLOGÍA ACADEMIA SOUTH BAY 52 29 56%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA ANNA MARIA 23 21 91%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA BALLARD 50 22 44%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA BAYSHORE 90 33 37%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA MANATEE 56 13 23%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA JESSIE P. MILLER 88 47 53%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MYAKKA 39 14 36%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA ONECO 64 23 36%
MANATÍ JARDÍN GD ROGERS- PRIMARIA BULLOCK 61 13 21%
MANATÍ ESCUELA PALM VIEW K-8 48 21 44%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA PALMA SOLA 51 30 59%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA PALMETTO 85 38 45%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA ROBERT H. PRINE 83 24 29%
MANATÍ PRIMARIA BLANCHE H. DAUGHTREY 116 27 23%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA SAMOSET 63 25 40%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA MAGNET JAMES TILLMAN 73 25 34%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA BLACKBURN 57 23 40%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA HS MOODY 69 34 49%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA FLORINE J ABEL sesenta y cinco 22 34%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA IDA M. STEWART 44 39 89%
MANATÍ PRIMARIA WILLIAM H. BASHAW 50 30 60%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA BRADEN RIVER 90 53 59%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA SEA BREEZE 80 36 45%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA TARA 82 58 71%
MANATÍ ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES LOUISE R JOHNSON K-8 36 22 61%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA GENE WITT 82 67 82%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA MARJORIE G. KINNAN 33 dieciséis 48%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA GILBERT W MCNEAL 86 64 74%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA FREEDOM 81 51 63%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA VIRGIL MILLS 88 58 66%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA ROBERT WILLIS 95 77 81%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA ANNIE LUCY WILLIAMS 99 62 63%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA BD GULLETT 120 95 79%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA BARBARA A HARVEY 94 55 59%
MANATÍ ESCUELA PRIMARIA SOLO PARA NIÑAS * * *
MANATÍ ESCUELA DE EXCELENCIA DE APRENDIZAJE ACADÉMICO Y CONDUCTUAL (SABLE) * * *
MANATÍ ESCUELA MANATÍ DE ARTES / CIENCIAS 17 10 59%
MANATÍ ÉXITO EN EQUIPO UNA ESCUELA DE EXCELENCIA 77 15 19%
MANATÍ ESCUELA CHARTER MANATEE 43 14 33%
MANATÍ ESCUELA CHARTER IMAGINE EN NORTH MANATEE 38 26 68%
MANATÍ CARTA DE IMAGENES EN LAKEWOOD RANCH 68 41 60%
MANATÍ ESCUELA CHARTER PALMETTO 34 29 85%
MANATÍ ACADEMIA DE HOMBRES VISIBLES 12 5 42%
MANATÍ ACADEMIA WILLIAM MONROE ROWLETT DE ARTES Y COMUNICACIÓN 140 87 62%
MANATÍ ACADEMIA DE CHARTER PARRISH 100 68 68%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
PASCO ESCUELA PRIMARIA RODNEY B. COX 55 19 35%
PASCO ESCUELA PRIMARIA TRINITY 72 58 81%
PASCO ESCUELA PRIMARIA DENHAM OAKS 93 43 46%
PASCO CHESTER W. TAYLOR, JR. ESCUELA PRIMARIA 75 32 43%
PASCO ESCUELA PRIMARIA PASCO 73 27 37%
PASCO ESCUELA PRIMARIA JAMES M. MARLOWE 74 38 51%
PASCO ESCUELA PRIMARIA CHASCO 79 44 56%
PASCO ESCUELA PRIMARIA SUNRAY 47 18 38%
PASCO ESCUELA PRIMARIA OAKSTEAD 131 97 74%
PASCO ESCUELA PRIMARIA GULF HIGHLANDS 87 38 44%
PASCO ESCUELA PRIMARIA DOBLE SUCURSAL 105 66 63%
PASCO ESCUELA PRIMARIA TRINITY OAKS 88 54 61%
PASCO ESCUELA PRIMARIA WEST ZEPHYRHILLS 83 37 45%
PASCO ESCUELA PRIMARIA NEW RIVER 74 41 55%
PASCO ESCUELA PRIMARIA GULF TRACE 71 31 44%
PASCO ESCUELA PRIMARIA VETERANOS 90 67 74%
PASCO ESCUELA PRIMARIA WATERGRASS 82 42 51%
PASCO ESCUELA PRIMARIA ODESSA 160 112 70%
PASCO ESCUELA PRIMARIA SANDERS MEMORIAL 133 98 74%
PASCO ESCUELA PRIMARIA QUAIL HOLLOW 61 38 62%
PASCO ESCUELA PRIMARIA SHADY HILLS 55 26 47%
PASCO ESCUELA PRIMARIA WIREGRASS 96 64 67%
PASCO ESCUELA PRIMARIA BEXLEY 131 97 74%
PASCO ESCUELA PRIMARIA WOODLAND 87 48 55%
PASCO ESCUELA PRIMARIA CONNERTON 107 63 59%
PASCO ESCUELA PRIMARIA MITTYE P. LOCKE 63 28 44%
PASCO ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO 64 35 55%
PASCO ESCUELA PRIMARIA RICHEY 70 36 51%
PASCO ESCUELA PRIMARIA COTEE RIVER 64 24 38%
PASCO ESCUELA PRIMARIA LACOOCHEE 34 11 32%
PASCO ESCUELA PRIMARIA SCHRADER 74 31 42%
PASCO ESCUELA PRIMARIA FOX HOLLOW 72 26 36%
PASCO ESCUELA PRIMARIA CENTENAL 50 25 50%
PASCO ESCUELA PRIMARIA SEVEN SPRINGS 74 40 54%
PASCO ESCUELA PRIMARIA DEER PARK 49 27 55%
PASCO DR. ESCUELA PRIMARIA MARY GIELLA 81 41 51%
PASCO ESCUELA PRIMARIA NOROESTE 97 40 41%
PASCO ESCUELA PRIMARIA CYPRESS 80 39 49%
PASCO ESCUELA PRIMARIA ANCLOTE 45 25 56%
PASCO ESCUELA PRIMARIA PINE VIEW 63 50 79%
PASCO ESCUELA PRIMARIA GULFSIDE 44 20 45%
PASCO ESCUELA PRIMARIA CALUSA 83 30 36%
PASCO ESCUELA PRIMARIA MOON LAKE 70 29 41%
PASCO ESCUELA PRIMARIA LAKE MYRTLE 68 41 60%
PASCO ESCUELA PRIMARIA SAND PINE sesenta y cinco 50 77%
PASCO ESCUELA PRIMARIA WESLEY CHAPEL sesenta y cinco 45 69%
PASCO ESCUELA PRIMARIA LONGLEAF 94 61 sesenta y cinco%
PASCO ESCUELA PRIMARIA SEVEN OAKS 62 45 73%
PASCO ACADEMIA PRIMAVERA 91 66 73%
PASCO ACADEMIA EN LA FINCA 71 54 76%
PASCO ACADEMIA ATENEA DE TECNOLOGÍA Y ARTES 50 35 70%
PASCO ESCUELA IMAGINA EN LAND O ‘LAKES 111 94 85%
PASCO ESCUELA PREPARATORIA CLÁSICA 106 63 59%
PASCO APRENDIZAJE LODGE ACADEMY 43 26 60%
PASCO ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY TRINITY 51 33 sesenta y cinco%
PASCO ACADEMIA CHARTER DE UNION PARK 81 68 84%
PASCO ACADEMIA PINECREST WESLEY CHAPEL 95 87 92%
PASCO ACADEMIA PREPARATORIA DE INNOVACIÓN 71 54 76%
PASCO PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN VIRTUAL DE PASCO (PROPORCIONADO POR EL DISTRITO) 86 58 67%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA ANONA 60 39 sesenta y cinco%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA AZALEA 64 38 59%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BARDMOOR 47 22 47%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BAUDER 90 69 77%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BAY POINT 67 19 28%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BAY VISTA FUNDAMENTAL 67 44 66%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BEAR CREEK 41 24 59%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BELCHER 58 26 45%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BELLEAIR 56 25 45%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BLANTON 78 40 51%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA BROOKER CREEK 72 55 76%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA CAMPBELL PARK 73 22 30%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA CROSS BAYOU 48 28 58%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA CURLEW CREEK 73 48 66%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA LEILA DAVIS 78 58 74%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA DUNEDIN 69 41 59%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA EISENHOWER 79 34 43%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA FAIRMOUNT PARK 79 23 29%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA JOHN M. SEXTON 51 26 51%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA FOREST LAKES 45 33 73%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA FRONTIER 79 44 56%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA FUGUITT 52 38 73%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA LYNCH 70 47 67%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA PERKINS 67 39 58%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA GARRISON-JONES 62 36 58%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA GULFPORT MONTESSORI 64 31 48%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA HIGHLAND LAKES 61 45 74%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA HIGH POINT 73 42 58%
PINELLAS DOUGLAS L. JAMERSON JR. ELEMENTAL 82 53 sesenta y cinco%
PINELLAS LAKEVIEW FUNDAMENTAL ELEMENTARY 40 36 90%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA LAKEWOOD 47 24 51%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA LEALMAN AVENUE 49 20 41%
PINELLAS MADEIRA BEACH FUNDAMENTAL K-8 57 42 74%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA MAXIMO 53 20 38%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA MCMULLEN-BOOTH 53 26 49%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA MELROSE 53 9 17%
PINELLAS ACADEMIA MIDTOWN 24 18 75%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA MILDRED HELMS 82 53 sesenta y cinco%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA MONTE VERNON 35 dieciséis 46%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA NORTH SHORE 57 30 53%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA NOROESTE 78 33 42%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA OAKHURST 93 56 60%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA OLDSMAR 64 40 63%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA ORANGE GROVE 61 45 74%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA OZONA 90 78 87%
PINELLAS PRIMARIA FUNDAMENTAL DE CURTIS 83 68 82%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA FUNDAMENTAL PASADENA 70 54 77%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA CENTRAL PINELLAS 57 35 61%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA PINELLAS PARK 68 24 35%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA PLUMB 73 36 49%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA PONCE DE LEON 82 29 35%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA RIDGECREST 49 21 43%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SAFETY HARBOR 88 58 66%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SAWGRASS LAKE 82 43 52%
PINELLAS JAMES B. SANDERLIN K-8 68 46 68%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SAN JOSE 35 18 51%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SANDY LANE 56 25 45%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SEMINOLE 62 31 50%
PINELLAS SETENTA Y CUARTA ST. ELEMENTAL 60 17 28%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SHORE ACRES 96 61 64%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SKYCREST 81 31 38%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SKYVIEW 87 55 63%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA STARKEY 80 49 61%
PINELLAS MARJORIE KINNAN RAWLINGS ELEM 70 34 49%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SUNSET HILLS 69 49 71%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA TARPON SPRINGS 72 37 51%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA NEW HEIGHTS 64 37 58%
PINELLAS ELE FUNDAMENTAL DE TARPON SPRINGS 32 29 91%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA WALSINGHAM 61 29 48%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA WESTGATE 62 35 56%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA WOODLAWN 34 8 24%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SOUTHERN OAK 75 42 56%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA CYPRESS WOODS 76 54 71%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA SUTHERLAND 91 sesenta y cinco 71%
PINELLAS LAKE ST. ESCUELA PRIMARIA GEORGE 82 53 sesenta y cinco%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA MAGNET DE GULF BEACHES 40 30 75%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA MAGNET KINGS HIGHWAY 30 14 47%
PINELLAS FRANQUICIA VIRTUAL PINELLAS 15 10 67%
PINELLAS ESCUELA CHARTER ACADEMIE DA VINCI 35 28 80%
PINELLAS ACADEMIA DE ATENIA 49 36 73%
PINELLAS ACADEMIA DE PLATO CLEARWATER 51 39 76%
PINELLAS ESCUELA PRIMARIA ALFRED ADLER * * *
PINELLAS ACADEMIA PRIMARIA PINELLAS 43 29 67%
PINELLAS ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY PALM HARBOR 32 30 94%
PINELLAS ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS PINELLAS 105 73 70%
PINELLAS DISCOVERY ACADEMY OF SCIENCE 38 33 87%
PINELLAS ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY LARGO 32 18 56%
PINELLAS SEMINOLE DE PLATO 30 23 77%
PINELLAS PLATO ACADEMY ESCUELA CHARTER TARPON SPRINGS 31 25 81%
PINELLAS ACADEMIA PLATÓN DE SAN PETERSBURGO 32 26 81%
PINELLAS ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY PINELLAS PARK 50 38 76%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
POLK ESCUELA PRIMARIA CARLTON PALMORE 39 dieciséis 41%
POLK ESCUELA PRIMARIA CLEVELAND COURT 64 42 66%
POLK COMBEE ACADEMIA DE DISEÑO E INGENIERÍA 70 29 41%
POLK ESCUELA PRIMARIA CRYSTAL LAKE 38 8 21%
POLK ESCUELA PRIMARIA DIXIELAND 45 dieciséis 36%
POLK ESCUELA PRIMARIA PHILIP O’BRIEN 56 11 20%
POLK ESCUELA PRIMARIA MEDULLA 64 19 30%
POLK ESCUELA PRIMARIA R. BRUCE WAGNER 97 49 51%
POLK ESCUELA PRIMARIA DE ELECCIÓN NORTH LAKELAND 67 18 27%
POLK ESCUELA PRIMARIA SUROESTE 48 23 48%
POLK ACADEMIA LINCOLN AVENUE 63 42 67%
POLK ESCUELA DE ARTES ROCHELLE 66 41 62%
POLK ESCUELA PRIMARIA ALTA VISTA 75 20 27%
POLK ESCUELA PRIMARIA SANDHILL 53 14 26%
POLK ESCUELA PRIMARIA EASTSIDE 76 17 22%
POLK ACADEMIA BETHUNE 58 31 53%
POLK ESCUELA DE ARTES DE DAVENPORT 73 39 53%
POLK ACADEMIA DE ESTUDIOS GLOBALES DE RIDGEVIEW 109 55 50%
POLK ACADEMIA FRANK E. BRIGHAM 81 53 sesenta y cinco%
POLK ESCUELA PRIMARIA ELBERT 84 34 40%
POLK ESCUELA PRIMARIA FRED G. GARNER 82 26 32%
POLK ESCUELA PRIMARIA INWOOD 25 4 dieciséis%
POLK JOHN SNIVELY ELEMENTARY 31 11 35%
POLK ESCUELA PRIMARIA LAKE ALFRED 83 36 43%
POLK ESCUELA PRIMARIA WAHNETA 61 15 25%
POLK ESCUELA DE ARTES JEWETT 48 21 44%
POLK ESCUELA PRIMARIA LEWIS ANNA WOODBURY 72 29 40%
POLK ESCUELA PRIMARIA LENA VISTA 107 29 27%
POLK ESCUELA PRIMARIA AUBURNDALE CENTRAL 37 13 35%
POLK ESCUELA PRIMARIA WALTER CALDWELL 77 34 44%
POLK ESCUELA PRIMARIA POLK CITY 58 26 45%
POLK PRIMARIA DAVENPORT 52 20 38%
POLK ESCUELA PRIMARIA CHAIN OF LAKES 107 63 59%
POLK ACADEMIA PRIMARIA BARTOW 69 44 64%
POLK ESCUELA PRIMARIA FLORAL AVENUE 61 28 46%
POLK CITRUS RIDGE UNA ACADEMIA CÍVICA 71 17 24%
POLK ESCUELA PRIMARIA ALTURAS 15 5 33%
POLK ESCUELA PRIMARIA HIGHLAND CITY 42 20 48%
POLK ESCUELA PRIMARIA PURCELL 56 15 27%
POLK ESCUELA PRIMARIA KINGSFORD 80 20 25%
POLK ESCUELA PRIMARIA KATHLEEN 50 14 28%
POLK ESCUELA PRIMARIA GRIFFIN 24 8 33%
POLK ESCUELA PRIMARIA JESSE KEEN 58 9 dieciséis%
POLK ACADEMIA DE INGENIERÍA DE WINSTON 73 48 66%
POLK ESCUELA PRIMARIA SLEEPY HILL 107 39 36%
POLK ESCUELA PRIMARIA HIGHLANDS GROVE 63 40 63%
POLK ESCUELA PRIMARIA FROSTPROOF 104 38 37%
POLK ESCUELA PRIMARIA POLK AVENUE 66 25 38%
POLK ESCUELA PRIMARIA HILLCREST 125 83 66%
POLK ESCUELA PRIMARIA HORIZONS 79 34 43%
POLK ESCUELA PRIMARIA SPOOK HILL 71 22 31%
POLK ESCUELA JANIE HOWARD WILSON 33 10 30%
POLK PRIMARIA DALE R FAIR BABSON PARK 71 42 59%
POLK PRIMARIA EDGAR L. PADGETT 56 15 27%
POLK ESCUELA PRIMARIA OSCAR J. POPE 41 18 44%
POLK ESCUELA PRIMARIA LAUREL 46 18 39%
POLK ESCUELA PRIMARIA SCOTT LAKE 84 48 57%
POLK ACADEMIA PRIMARIA MCKEEL 58 44 76%
POLK ACADEMIA SOUTH MCKEEL 123 89 72%
POLK ESCUELA PRIMARIA EAGLE LAKE 98 33 34%
POLK ESCUELA PRIMARIA PALMETTO 36 14 39%
POLK ESCUELA PRIMARIA GARDEN GROVE 70 34 49%
POLK ESCUELA PRIMARIA PINEWOOD 90 30 33%
POLK ESCUELA PRIMARIA JAMES E. STEPHENS 52 dieciséis 31%
POLK ACADEMIA PRIMARIA DUNDEE 68 31 46%
POLK ESCUELA PRIMARIA CLARENCE BOSWELL 57 23 40%
POLK ESCUELA PRIMARIA JAMES W. SIKES 102 50 49%
POLK ESCUELA PRIMARIA R. CLEM CHURCHWELL 78 32 41%
POLK DR. ESCUELA PRIMARIA NE ROBERTS 83 39 47%
POLK ACADEMIA ROSABELLE W. BLAKE 51 28 55%
POLK ESCUELA PRIMARIA WENDELL WATSON 82 42 51%
POLK ESCUELA PRIMARIA VALLEYVIEW 85 45 53%
POLK ESCUELA PRIMARIA SOCRUM 46 17 37%
POLK PRIMARIA SPESSARD L HOLLAND 86 39 45%
POLK ESCUELA PRIMARIA LOUGHMAN OAKS 83 33 40%
POLK ESCUELA PRIMARIA BERKLEY 107 77 72%
POLK ACADEMIA MAGNOLIA MONTESSORI 19 14 74%
POLK ACADEMIA DE LIDERAZGO NAVIGATOR DAVENPORT 51 26 51%
POLK ACADEMIA DE LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN PARA EL APRENDIZAJE * * *
POLK ACADEMIA HARTRIDGE 23 21 91%
POLK CASA ESCOLAR LAKELAND MONTESSORI 15 14 93%
POLK ACADEMIA VICTORY RIDGE 15 2 13%
POLK CIPRÉS JUNCTION MONTESSORI 11 7 64%
(Otoño 2020)
condado Nombre de escuela # de examinados # listo para el jardín de infantes % Listo
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA ALTA VISTA 59 21 36%
SARASOTA BAY HAVEN SCHOOL OF BASICS PLUS 71 45 63%
SARASOTA ESCUELA SUNCOAST PARA ESTUDIOS INNOVADORES 23 11 48%
SARASOTA ESCUELA ISLAND VILLAGE MONTESSORI 38 21 55%
SARASOTA ACADEMIA SUNCOAST DE SARASOTA 70 43 61%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA BRENTWOOD 66 33 50%
SARASOTA ESCUELA IMAGINA EN EL PUERTO NORTE 64 36 56%
SARASOTA ESCUELA IMAGINE EN PALMER RANCH 32 dieciséis 50%
SARASOTA ACADEMIA DE LAS ARTES DE SARASOTA 11 9 82%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA ENGLEWOOD 88 43 49%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA FRUITVILLE 92 46 50%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA PHILLIPPI SHORES 93 60 sesenta y cinco%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA SOUTHSIDE 102 sesenta y cinco 64%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA TUTTLE 69 20 29%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA VENECIA 66 39 59%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA GOCIO 74 31 42%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA GULF GATE 56 35 63%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA WILKINSON 49 21 43%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA ASHTON 123 83 67%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA JARDÍN 81 50 62%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA GLENALLEN 84 40 48%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA LAKEVIEW 53 37 70%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA TAYLOR RANCH 91 53 58%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA EMMA E. BOOKER 66 25 38%
SARASOTA ESCUELA LAUREL NOKOMIS 72 51 71%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA TOLEDO BLADE 81 46 57%
SARASOTA PRIMARIA EN AGUA 74 24 32%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA ARÁNDANOS 97 57 59%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA TATUM RIDGE 94 62 66%
SARASOTA ESCUELA PRIMARIA LAMARQUE 116 57 49%
SARASOTA PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN VIRTUAL DE SARASOTA 34 29 85%
(Otoño 2020)

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