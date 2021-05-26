Vea cómo le fue a su escuela en la Evaluación de preparación para el jardín de infantes de otoño 2020

TAMPA, Fla. (WFLA) – Se publicó el Evaluador de preparación para el jardín de infantes del Departamento de Educación de Florida, que muestra una comparación año tras año de cuán preparados estaban los niños de jardín de infantes del estado para comenzar la escuela.
Si bien el estado mostró una mejora de 2019 a 2020, incluso cuando la pandemia de COVID-19 mantuvo a las personas en casa y movió a los educadores y estudiantes en línea, los estudiantes de Florida estaban solo en un 57% listos para el jardín de infantes.
A algunos condados del área de la Bahía de Tampa les fue mejor que al promedio estatal, pero a otros no. Ningún condado en el área de cobertura de WFLA tenía un porcentaje superior al 60% de estudiantes listos para el jardín de infantes.
FLDOE muestra cómo le fue a cada escuela individualmente. Desplácese hacia abajo para ver cómo le fue a la escuela de su hijo en las pruebas de preparación en 2020:
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA PLEASANT GROVE
|84
|41
|49%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA FOREST RIDGE
|sesenta y cinco
|36
|55%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA INVERNESS
|62
|42
|68%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA CENTRAL RIDGE
|72
|20
|28%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA FLORAL CITY
|39
|22
|56%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA HOMOSASSA
|46
|11
|24%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA CRYSTAL RIVER
|63
|35
|56%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA LECANTO
|88
|40
|45%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA HERNANDO
|89
|40
|45%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA CITRUS SPRINGS
|79
|48
|61%
|AGRIOS
|ESCUELA PRIMARIA ROCK CRUSHER
|80
|50
|63%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|HARDEE
|ESCUELA PRIMARIA HILLTOP
|55
|17
|31%
|HARDEE
|ESCUELA PRIMARIA VERDE DE BOLOS
|43
|15
|35%
|HARDEE
|ESCUELA PRIMARIA ZOLFO SPRINGS
|100
|36
|36%
|HARDEE
|ESCUELA PRIMARIA WAUCHULA
|88
|26
|30%
|HARDEE
|ESCUELA PRIMARIA NORTH WAUCHULA
|75
|23
|31%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA BROOKSVILLE
|84
|38
|45%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA WESTSIDE
|75
|44
|59%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA EASTSIDE
|112
|37
|33%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA SPRING HILL
|128
|72
|56%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA JOHN D. FLOYD
|129
|64
|50%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA PINE GROVE
|125
|53
|42%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA DELTONA
|88
|55
|63%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA MOTON
|94
|43
|46%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA SUNCOAST
|102
|49
|48%
|HERNANDO
|ESCUELA PRIMARIA CHOCACHATTI
|120
|77
|64%
|HERNANDO
|CHALLENGER K-8 ESCUELA DE CIENCIAS Y MATEMÁTICAS
|89
|66
|74%
|HERNANDO
|EXPLORADOR K-8
|151
|69
|46%
|HERNANDO
|AGUAS ARTIFICIALES K-8
|106
|sesenta y cinco
|61%
|HERNANDO
|HERNANDO INSTRUCCIÓN VIRTUAL
|36
|19
|53%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|TIERRAS ALTAS
|EL CENTRO DE APRENDIZAJE DE KINDERGARTEN
|212
|89
|42%
|TIERRAS ALTAS
|ESCUELA PRIMARIA MEMORIAL
|68
|32
|47%
|TIERRAS ALTAS
|ESCUELA PRIMARIA LAKE COUNTRY
|92
|22
|24%
|TIERRAS ALTAS
|ESCUELA PRIMARIA PARK
|55
|21
|38%
|TIERRAS ALTAS
|ESCUELA PRIMARIA AVON
|67
|40
|60%
|TIERRAS ALTAS
|ESCUELA PRIMARIA LAKE PLACID
|92
|22
|24%
|TIERRAS ALTAS
|ESCUELA PRIMARIA SUN ‘N LAKE
|73
|24
|33%
|TIERRAS ALTAS
|ESCUELA VIRTUAL DE HIGHLANDS
|26
|18
|69%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|HILLSBOROUGH
|PRIMARIA WARREN HOPE DAWSON
|73
|41
|56%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BELMONT
|93
|47
|51%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA FOREST HILLS
|46
|15
|33%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SHEEHY
|33
|10
|30%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CORR
|52
|29
|56%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA DAVIS
|50
|12
|24%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA FISHHAWK CREEK
|76
|51
|67%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MAGNET MACFARLANE PARK
|40
|28
|70%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA COLLINS
|139
|78
|56%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA TURNER-BARTELS K-8
|81
|55
|68%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA FROST
|53
|21
|40%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA DOBY
|56
|39
|70%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA ALEXANDER
|58
|18
|31%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SUMMERFIELD CROSSINGS
|87
|52
|60%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA STOWERS
|107
|75
|70%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BAILEY
|83
|32
|39%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA DEER PARK
|60
|41
|68%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA HAMMOND
|66
|40
|61%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA REDDICK
|99
|25
|25%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA KIMBELL
|29
|9
|31%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA ANDERSON
|44
|28
|64%
|HILLSBOROUGH
|PATRICIA SULLIVAN ESCUELA DE ASOCIACIONES DE MINISTERIOS METROPOLITANOS
|11
|4
|36%
|HILLSBOROUGH
|PRIMARIA THOMPSON
|80
|29
|36%
|HILLSBOROUGH
|PRIMARIA DE CORDERO
|51
|24
|47%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA APOLLO BEACH
|66
|45
|68%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BALLAST POINT
|58
|42
|72%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BAY CREST
|50
|18
|36%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BING
|26
|8
|31%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA ALAFIA
|61
|38
|62%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA JUST
|28
|7
|25%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BOYETTE SPRINGS
|69
|37
|54%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BEVIS
|69
|53
|77%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BROOKER
|83
|48
|58%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BROWARD
|43
|17
|40%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BRYAN
|77
|17
|22%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BRYANT
|98
|81
|83%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BUCKHORN
|66
|42
|64%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BURNEY
|29
|9
|31%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA DR CARTER G WOODSON K-8
|52
|19
|37%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CANNELLA
|47
|19
|40%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CARROLLWOOD
|58
|42
|72%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CHIARAMONTE
|36
|14
|39%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CHILES
|77
|49
|64%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CITRUS PARK
|76
|50
|66%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CIMINO
|85
|52
|61%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CLAIR-MEL
|50
|dieciséis
|32%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CLARK
|94
|68
|72%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CLAYWELL
|84
|50
|60%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CLEVELAND
|26
|12
|46%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA COLSON
|55
|32
|58%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MAGNET LOCKHART
|53
|14
|26%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CORK
|86
|39
|45%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CRESTWOOD
|64
|19
|30%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CYPRESS CREEK
|49
|17
|35%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA DESOTO
|29
|9
|31%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA DICKENSON
|50
|23
|46%
|HILLSBOROUGH
|PRIMARIA DOVER
|91
|20
|22%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA IMÁN DE DUNBAR
|24
|11
|46%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA EDISON
|33
|5
|15%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA EGIPTO LAKE
|53
|23
|43%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA ESSRIG
|53
|25
|47%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA FOLSOM
|41
|13
|32%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA FOSTER
|46
|13
|28%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA GIBSONTON
|28
|9
|32%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA GORRIE
|34
|26
|76%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA GRAHAM
|29
|10
|34%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA BELLAMY
|49
|20
|41%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA PATRIMONIO
|24
|12
|50%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA VERDE DE HUNTER
|55
|38
|69%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA IPPOLITO
|55
|21
|38%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA JACKSON
|48
|17
|35%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA KINGSWOOD
|37
|17
|46%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA CABALLEROS
|64
|24
|38%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA LAKE MAGDALENE
|83
|45
|54%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA LANIER
|48
|24
|50%
|HILLSBOROUGH
|IMÁN DE PRIMARIA TAMPA HEIGHTS
|37
|22
|59%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA LIMONA
|75
|50
|67%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MAGNET DE LINCOLN
|82
|54
|66%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA LEWIS
|57
|24
|42%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA LITHIA SPRINGS
|49
|34
|69%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA LOMAX MAGNET
|24
|11
|46%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA LOPEZ
|58
|27
|47%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA LOWRY
|63
|44
|70%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA LUTZ K-8
|59
|30
|51%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MABRY
|71
|67
|94%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MANGO
|67
|17
|25%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA MANISCALCO K-8
|56
|33
|59%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MCDONALD
|50
|21
|42%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MENDENHALL
|47
|19
|40%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MILES
|96
|32
|33%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MINTZ
|78
|31
|40%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MITCHELL
|sesenta y cinco
|49
|75%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MCKITRICK
|69
|46
|67%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MORGAN WOODS
|37
|19
|51%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MORT
|110
|24
|22%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA NELSON
|55
|25
|45%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA NOROESTE
|63
|42
|67%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA OAK GROVE
|73
|19
|26%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MULLER MAGNET
|61
|28
|46%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA OAK PARK
|43
|11
|26%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA PALM RIVER
|39
|19
|49%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA PINECREST
|62
|14
|23%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PIZZO K-8
|58
|19
|33%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA PRIDE
|69
|52
|75%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA POTTER
|60
|25
|42%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA MAGNET DE RIVERHILLS
|40
|21
|53%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA RIVERVIEW
|40
|26
|sesenta y cinco%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA ROBINSON
|69
|25
|36%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA ROBLES
|62
|17
|27%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA ROOSEVELT
|74
|59
|80%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA MAGNET ROLAND PARK K-8
|50
|37
|74%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA RUSKIN
|88
|30
|34%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SCHMIDT
|55
|19
|35%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SCHWARZKOPF
|59
|43
|73%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SEFFNER
|42
|dieciséis
|38%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SEMINOLE
|50
|29
|58%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SESSUMS
|76
|32
|42%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SHAW
|59
|14
|24%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA IMÁN DE SHORE
|24
|21
|88%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SPRINGHEAD
|78
|31
|40%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA SULFUR SPRINGS K-8
|45
|dieciséis
|36%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SUMMERFIELD
|sesenta y cinco
|28
|43%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA SYMMES
|39
|24
|62%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA TAMPA BAY BOULEVARD
|41
|13
|32%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA MAGNET RAMPELLO K-8
|34
|24
|71%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA TAMPA PALMS
|50
|21
|42%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA TEMPLE TERRACE
|64
|21
|33%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA THONOTOSASSA
|27
|13
|48%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA TINKER K-8
|49
|30
|61%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA TOWN & COUNTRY
|54
|13
|24%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA TRAPNELL
|57
|13
|23%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA TWIN LAKES
|32
|14
|44%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA VALRICO
|56
|33
|59%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WALDEN LAKE
|81
|33
|41%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WASHINGTON
|28
|12
|43%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WESTCHASE
|99
|75
|76%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WESTSHORE
|49
|24
|49%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WEST TAMPA
|44
|8
|18%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA JAMES
|53
|14
|26%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WILSON
|30
|13
|43%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WIMAUMA
|50
|8
|dieciséis%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WITTER
|56
|20
|36%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA WOODBRIDGE
|55
|20
|36%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PRIMARIA YATES
|51
|23
|45%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA VILLAGE OF EXCELENCE
|25
|8
|32%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA COMUNITARIA LEARNING GATE
|70
|57
|81%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA COMUNITARIA RCMA WIMAUMA
|24
|14
|58%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA CHARTER HORIZONTE DE TAMPA
|41
|24
|59%
|HILLSBOROUGH
|LEGACY PREPARATORY ACADEMY
|18
|18
|100%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA WALTON
|24
|dieciséis
|67%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA INFANTIL TRINITY
|66
|50
|76%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA DE ALFABETIZACIÓN / LIDERAZGO / TECNOLOGÍA
|22
|15
|68%
|HILLSBOROUGH
|KIDS COMMUNITY COLLEGE RIVERVIEW SOUTH
|53
|29
|55%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA DE INDEPENDENCIA
|61
|34
|56%
|HILLSBOROUGH
|ADVANTAGE ACADEMY DE HILLSBOROUGH
|36
|22
|61%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA VALRICO LAKE ADVANTAGE
|106
|86
|81%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA DEL CANAL DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS
|31
|21
|68%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA PREPARATORIA LUTZ
|60
|56
|93%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELAS NUEVAS SPRINGS
|42
|18
|43%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA CHARTER WINTHROP
|118
|80
|68%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA CHARTER HENDERSON HAMMOCK
|115
|45
|39%
|HILLSBOROUGH
|KIDS COMMUNITY COLLEGE CHARTER SCHOOL SOUTHEAST HILLSBOROUGH COUNTY
|14
|8
|57%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE HILLSBOROUGH
|49
|30
|61%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA VIRTUAL HILLSBOROUGH
|17
|dieciséis
|94%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA BRIDGEPREP DE TAMPA
|23
|8
|35%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS SUNLAKE
|98
|77
|79%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA CHARTER EXCELSIOR PREP
|42
|22
|52%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA DE CHARTER DE CREEKSIDE
|70
|45
|64%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA CHARTER DE WATERSET
|117
|85
|73%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA CHARTER DEL SUR
|59
|34
|58%
|HILLSBOROUGH
|ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY TAMPA
|63
|43
|68%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA EAST TAMPA
|20
|dieciséis
|80%
|HILLSBOROUGH
|ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE RIVERVIEW
|76
|56
|74%
|HILLSBOROUGH
|LA ACADEMIA PREPARATORIA COLABORATORIA
|13
|6
|46%
|HILLSBOROUGH
|NAVEGADOR ACADEMIA DE LIDERAZGO VALRICO
|80
|59
|74%
|HILLSBOROUGH
|SLAM ACADEMY EN APOLLO BEACH
|75
|44
|59%
|HILLSBOROUGH
|ALFABETIZACIÓN LIDERAZGO TECNOLOGÍA ACADEMIA SOUTH BAY
|52
|29
|56%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA ANNA MARIA
|23
|21
|91%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA BALLARD
|50
|22
|44%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA BAYSHORE
|90
|33
|37%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA MANATEE
|56
|13
|23%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA JESSIE P. MILLER
|88
|47
|53%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MYAKKA
|39
|14
|36%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA ONECO
|64
|23
|36%
|MANATÍ
|JARDÍN GD ROGERS- PRIMARIA BULLOCK
|61
|13
|21%
|MANATÍ
|ESCUELA PALM VIEW K-8
|48
|21
|44%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA PALMA SOLA
|51
|30
|59%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA PALMETTO
|85
|38
|45%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA ROBERT H. PRINE
|83
|24
|29%
|MANATÍ
|PRIMARIA BLANCHE H. DAUGHTREY
|116
|27
|23%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA SAMOSET
|63
|25
|40%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA MAGNET JAMES TILLMAN
|73
|25
|34%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA BLACKBURN
|57
|23
|40%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA HS MOODY
|69
|34
|49%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA FLORINE J ABEL
|sesenta y cinco
|22
|34%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA IDA M. STEWART
|44
|39
|89%
|MANATÍ
|PRIMARIA WILLIAM H. BASHAW
|50
|30
|60%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA BRADEN RIVER
|90
|53
|59%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA SEA BREEZE
|80
|36
|45%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA TARA
|82
|58
|71%
|MANATÍ
|ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES LOUISE R JOHNSON K-8
|36
|22
|61%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA GENE WITT
|82
|67
|82%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA MARJORIE G. KINNAN
|33
|dieciséis
|48%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA GILBERT W MCNEAL
|86
|64
|74%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA FREEDOM
|81
|51
|63%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA VIRGIL MILLS
|88
|58
|66%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA ROBERT WILLIS
|95
|77
|81%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA ANNIE LUCY WILLIAMS
|99
|62
|63%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA BD GULLETT
|120
|95
|79%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA BARBARA A HARVEY
|94
|55
|59%
|MANATÍ
|ESCUELA PRIMARIA SOLO PARA NIÑAS
|*
|*
|*
|MANATÍ
|ESCUELA DE EXCELENCIA DE APRENDIZAJE ACADÉMICO Y CONDUCTUAL (SABLE)
|*
|*
|*
|MANATÍ
|ESCUELA MANATÍ DE ARTES / CIENCIAS
|17
|10
|59%
|MANATÍ
|ÉXITO EN EQUIPO UNA ESCUELA DE EXCELENCIA
|77
|15
|19%
|MANATÍ
|ESCUELA CHARTER MANATEE
|43
|14
|33%
|MANATÍ
|ESCUELA CHARTER IMAGINE EN NORTH MANATEE
|38
|26
|68%
|MANATÍ
|CARTA DE IMAGENES EN LAKEWOOD RANCH
|68
|41
|60%
|MANATÍ
|ESCUELA CHARTER PALMETTO
|34
|29
|85%
|MANATÍ
|ACADEMIA DE HOMBRES VISIBLES
|12
|5
|42%
|MANATÍ
|ACADEMIA WILLIAM MONROE ROWLETT DE ARTES Y COMUNICACIÓN
|140
|87
|62%
|MANATÍ
|ACADEMIA DE CHARTER PARRISH
|100
|68
|68%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA RODNEY B. COX
|55
|19
|35%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA TRINITY
|72
|58
|81%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA DENHAM OAKS
|93
|43
|46%
|PASCO
|CHESTER W. TAYLOR, JR. ESCUELA PRIMARIA
|75
|32
|43%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA PASCO
|73
|27
|37%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA JAMES M. MARLOWE
|74
|38
|51%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA CHASCO
|79
|44
|56%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA SUNRAY
|47
|18
|38%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA OAKSTEAD
|131
|97
|74%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA GULF HIGHLANDS
|87
|38
|44%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA DOBLE SUCURSAL
|105
|66
|63%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA TRINITY OAKS
|88
|54
|61%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA WEST ZEPHYRHILLS
|83
|37
|45%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA NEW RIVER
|74
|41
|55%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA GULF TRACE
|71
|31
|44%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA VETERANOS
|90
|67
|74%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA WATERGRASS
|82
|42
|51%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA ODESSA
|160
|112
|70%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA SANDERS MEMORIAL
|133
|98
|74%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA QUAIL HOLLOW
|61
|38
|62%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA SHADY HILLS
|55
|26
|47%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA WIREGRASS
|96
|64
|67%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA BEXLEY
|131
|97
|74%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA WOODLAND
|87
|48
|55%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA CONNERTON
|107
|63
|59%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA MITTYE P. LOCKE
|63
|28
|44%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA SAN ANTONIO
|64
|35
|55%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA RICHEY
|70
|36
|51%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA COTEE RIVER
|64
|24
|38%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA LACOOCHEE
|34
|11
|32%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA SCHRADER
|74
|31
|42%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA FOX HOLLOW
|72
|26
|36%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA CENTENAL
|50
|25
|50%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA SEVEN SPRINGS
|74
|40
|54%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA DEER PARK
|49
|27
|55%
|PASCO
|DR. ESCUELA PRIMARIA MARY GIELLA
|81
|41
|51%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA NOROESTE
|97
|40
|41%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA CYPRESS
|80
|39
|49%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA ANCLOTE
|45
|25
|56%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA PINE VIEW
|63
|50
|79%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA GULFSIDE
|44
|20
|45%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA CALUSA
|83
|30
|36%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA MOON LAKE
|70
|29
|41%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA LAKE MYRTLE
|68
|41
|60%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA SAND PINE
|sesenta y cinco
|50
|77%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA WESLEY CHAPEL
|sesenta y cinco
|45
|69%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA LONGLEAF
|94
|61
|sesenta y cinco%
|PASCO
|ESCUELA PRIMARIA SEVEN OAKS
|62
|45
|73%
|PASCO
|ACADEMIA PRIMAVERA
|91
|66
|73%
|PASCO
|ACADEMIA EN LA FINCA
|71
|54
|76%
|PASCO
|ACADEMIA ATENEA DE TECNOLOGÍA Y ARTES
|50
|35
|70%
|PASCO
|ESCUELA IMAGINA EN LAND O ‘LAKES
|111
|94
|85%
|PASCO
|ESCUELA PREPARATORIA CLÁSICA
|106
|63
|59%
|PASCO
|APRENDIZAJE LODGE ACADEMY
|43
|26
|60%
|PASCO
|ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY TRINITY
|51
|33
|sesenta y cinco%
|PASCO
|ACADEMIA CHARTER DE UNION PARK
|81
|68
|84%
|PASCO
|ACADEMIA PINECREST WESLEY CHAPEL
|95
|87
|92%
|PASCO
|ACADEMIA PREPARATORIA DE INNOVACIÓN
|71
|54
|76%
|PASCO
|PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN VIRTUAL DE PASCO (PROPORCIONADO POR EL DISTRITO)
|86
|58
|67%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA ANONA
|60
|39
|sesenta y cinco%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA AZALEA
|64
|38
|59%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BARDMOOR
|47
|22
|47%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BAUDER
|90
|69
|77%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BAY POINT
|67
|19
|28%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BAY VISTA FUNDAMENTAL
|67
|44
|66%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BEAR CREEK
|41
|24
|59%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BELCHER
|58
|26
|45%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BELLEAIR
|56
|25
|45%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BLANTON
|78
|40
|51%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA BROOKER CREEK
|72
|55
|76%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA CAMPBELL PARK
|73
|22
|30%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA CROSS BAYOU
|48
|28
|58%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA CURLEW CREEK
|73
|48
|66%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA LEILA DAVIS
|78
|58
|74%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA DUNEDIN
|69
|41
|59%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA EISENHOWER
|79
|34
|43%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA FAIRMOUNT PARK
|79
|23
|29%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA JOHN M. SEXTON
|51
|26
|51%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA FOREST LAKES
|45
|33
|73%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA FRONTIER
|79
|44
|56%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA FUGUITT
|52
|38
|73%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA LYNCH
|70
|47
|67%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA PERKINS
|67
|39
|58%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA GARRISON-JONES
|62
|36
|58%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA GULFPORT MONTESSORI
|64
|31
|48%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA HIGHLAND LAKES
|61
|45
|74%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA HIGH POINT
|73
|42
|58%
|PINELLAS
|DOUGLAS L. JAMERSON JR. ELEMENTAL
|82
|53
|sesenta y cinco%
|PINELLAS
|LAKEVIEW FUNDAMENTAL ELEMENTARY
|40
|36
|90%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA LAKEWOOD
|47
|24
|51%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA LEALMAN AVENUE
|49
|20
|41%
|PINELLAS
|MADEIRA BEACH FUNDAMENTAL K-8
|57
|42
|74%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA MAXIMO
|53
|20
|38%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA MCMULLEN-BOOTH
|53
|26
|49%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA MELROSE
|53
|9
|17%
|PINELLAS
|ACADEMIA MIDTOWN
|24
|18
|75%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA MILDRED HELMS
|82
|53
|sesenta y cinco%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA MONTE VERNON
|35
|dieciséis
|46%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA NORTH SHORE
|57
|30
|53%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA NOROESTE
|78
|33
|42%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA OAKHURST
|93
|56
|60%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA OLDSMAR
|64
|40
|63%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA ORANGE GROVE
|61
|45
|74%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA OZONA
|90
|78
|87%
|PINELLAS
|PRIMARIA FUNDAMENTAL DE CURTIS
|83
|68
|82%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA FUNDAMENTAL PASADENA
|70
|54
|77%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA CENTRAL PINELLAS
|57
|35
|61%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA PINELLAS PARK
|68
|24
|35%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA PLUMB
|73
|36
|49%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA PONCE DE LEON
|82
|29
|35%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA RIDGECREST
|49
|21
|43%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SAFETY HARBOR
|88
|58
|66%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SAWGRASS LAKE
|82
|43
|52%
|PINELLAS
|JAMES B. SANDERLIN K-8
|68
|46
|68%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SAN JOSE
|35
|18
|51%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SANDY LANE
|56
|25
|45%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SEMINOLE
|62
|31
|50%
|PINELLAS
|SETENTA Y CUARTA ST. ELEMENTAL
|60
|17
|28%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SHORE ACRES
|96
|61
|64%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SKYCREST
|81
|31
|38%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SKYVIEW
|87
|55
|63%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA STARKEY
|80
|49
|61%
|PINELLAS
|MARJORIE KINNAN RAWLINGS ELEM
|70
|34
|49%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SUNSET HILLS
|69
|49
|71%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA TARPON SPRINGS
|72
|37
|51%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA NEW HEIGHTS
|64
|37
|58%
|PINELLAS
|ELE FUNDAMENTAL DE TARPON SPRINGS
|32
|29
|91%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA WALSINGHAM
|61
|29
|48%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA WESTGATE
|62
|35
|56%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA WOODLAWN
|34
|8
|24%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SOUTHERN OAK
|75
|42
|56%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA CYPRESS WOODS
|76
|54
|71%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA SUTHERLAND
|91
|sesenta y cinco
|71%
|PINELLAS
|LAKE ST. ESCUELA PRIMARIA GEORGE
|82
|53
|sesenta y cinco%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA MAGNET DE GULF BEACHES
|40
|30
|75%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA MAGNET KINGS HIGHWAY
|30
|14
|47%
|PINELLAS
|FRANQUICIA VIRTUAL PINELLAS
|15
|10
|67%
|PINELLAS
|ESCUELA CHARTER ACADEMIE DA VINCI
|35
|28
|80%
|PINELLAS
|ACADEMIA DE ATENIA
|49
|36
|73%
|PINELLAS
|ACADEMIA DE PLATO CLEARWATER
|51
|39
|76%
|PINELLAS
|ESCUELA PRIMARIA ALFRED ADLER
|*
|*
|*
|PINELLAS
|ACADEMIA PRIMARIA PINELLAS
|43
|29
|67%
|PINELLAS
|ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY PALM HARBOR
|32
|30
|94%
|PINELLAS
|ACADEMIA DE MATEMÁTICAS Y CIENCIAS PINELLAS
|105
|73
|70%
|PINELLAS
|DISCOVERY ACADEMY OF SCIENCE
|38
|33
|87%
|PINELLAS
|ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY LARGO
|32
|18
|56%
|PINELLAS
|SEMINOLE DE PLATO
|30
|23
|77%
|PINELLAS
|PLATO ACADEMY ESCUELA CHARTER TARPON SPRINGS
|31
|25
|81%
|PINELLAS
|ACADEMIA PLATÓN DE SAN PETERSBURGO
|32
|26
|81%
|PINELLAS
|ESCUELA CHARTER PLATO ACADEMY PINELLAS PARK
|50
|38
|76%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA CARLTON PALMORE
|39
|dieciséis
|41%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA CLEVELAND COURT
|64
|42
|66%
|POLK
|COMBEE ACADEMIA DE DISEÑO E INGENIERÍA
|70
|29
|41%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA CRYSTAL LAKE
|38
|8
|21%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA DIXIELAND
|45
|dieciséis
|36%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA PHILIP O’BRIEN
|56
|11
|20%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA MEDULLA
|64
|19
|30%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA R. BRUCE WAGNER
|97
|49
|51%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA DE ELECCIÓN NORTH LAKELAND
|67
|18
|27%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA SUROESTE
|48
|23
|48%
|POLK
|ACADEMIA LINCOLN AVENUE
|63
|42
|67%
|POLK
|ESCUELA DE ARTES ROCHELLE
|66
|41
|62%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA ALTA VISTA
|75
|20
|27%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA SANDHILL
|53
|14
|26%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA EASTSIDE
|76
|17
|22%
|POLK
|ACADEMIA BETHUNE
|58
|31
|53%
|POLK
|ESCUELA DE ARTES DE DAVENPORT
|73
|39
|53%
|POLK
|ACADEMIA DE ESTUDIOS GLOBALES DE RIDGEVIEW
|109
|55
|50%
|POLK
|ACADEMIA FRANK E. BRIGHAM
|81
|53
|sesenta y cinco%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA ELBERT
|84
|34
|40%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA FRED G. GARNER
|82
|26
|32%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA INWOOD
|25
|4
|dieciséis%
|POLK
|JOHN SNIVELY ELEMENTARY
|31
|11
|35%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA LAKE ALFRED
|83
|36
|43%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA WAHNETA
|61
|15
|25%
|POLK
|ESCUELA DE ARTES JEWETT
|48
|21
|44%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA LEWIS ANNA WOODBURY
|72
|29
|40%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA LENA VISTA
|107
|29
|27%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA AUBURNDALE CENTRAL
|37
|13
|35%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA WALTER CALDWELL
|77
|34
|44%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA POLK CITY
|58
|26
|45%
|POLK
|PRIMARIA DAVENPORT
|52
|20
|38%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA CHAIN OF LAKES
|107
|63
|59%
|POLK
|ACADEMIA PRIMARIA BARTOW
|69
|44
|64%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA FLORAL AVENUE
|61
|28
|46%
|POLK
|CITRUS RIDGE UNA ACADEMIA CÍVICA
|71
|17
|24%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA ALTURAS
|15
|5
|33%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA HIGHLAND CITY
|42
|20
|48%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA PURCELL
|56
|15
|27%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA KINGSFORD
|80
|20
|25%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA KATHLEEN
|50
|14
|28%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA GRIFFIN
|24
|8
|33%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA JESSE KEEN
|58
|9
|dieciséis%
|POLK
|ACADEMIA DE INGENIERÍA DE WINSTON
|73
|48
|66%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA SLEEPY HILL
|107
|39
|36%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA HIGHLANDS GROVE
|63
|40
|63%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA FROSTPROOF
|104
|38
|37%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA POLK AVENUE
|66
|25
|38%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA HILLCREST
|125
|83
|66%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA HORIZONS
|79
|34
|43%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA SPOOK HILL
|71
|22
|31%
|POLK
|ESCUELA JANIE HOWARD WILSON
|33
|10
|30%
|POLK
|PRIMARIA DALE R FAIR BABSON PARK
|71
|42
|59%
|POLK
|PRIMARIA EDGAR L. PADGETT
|56
|15
|27%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA OSCAR J. POPE
|41
|18
|44%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA LAUREL
|46
|18
|39%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA SCOTT LAKE
|84
|48
|57%
|POLK
|ACADEMIA PRIMARIA MCKEEL
|58
|44
|76%
|POLK
|ACADEMIA SOUTH MCKEEL
|123
|89
|72%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA EAGLE LAKE
|98
|33
|34%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA PALMETTO
|36
|14
|39%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA GARDEN GROVE
|70
|34
|49%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA PINEWOOD
|90
|30
|33%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA JAMES E. STEPHENS
|52
|dieciséis
|31%
|POLK
|ACADEMIA PRIMARIA DUNDEE
|68
|31
|46%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA CLARENCE BOSWELL
|57
|23
|40%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA JAMES W. SIKES
|102
|50
|49%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA R. CLEM CHURCHWELL
|78
|32
|41%
|POLK
|DR. ESCUELA PRIMARIA NE ROBERTS
|83
|39
|47%
|POLK
|ACADEMIA ROSABELLE W. BLAKE
|51
|28
|55%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA WENDELL WATSON
|82
|42
|51%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA VALLEYVIEW
|85
|45
|53%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA SOCRUM
|46
|17
|37%
|POLK
|PRIMARIA SPESSARD L HOLLAND
|86
|39
|45%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA LOUGHMAN OAKS
|83
|33
|40%
|POLK
|ESCUELA PRIMARIA BERKLEY
|107
|77
|72%
|POLK
|ACADEMIA MAGNOLIA MONTESSORI
|19
|14
|74%
|POLK
|ACADEMIA DE LIDERAZGO NAVIGATOR DAVENPORT
|51
|26
|51%
|POLK
|ACADEMIA DE LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN PARA EL APRENDIZAJE
|*
|*
|*
|POLK
|ACADEMIA HARTRIDGE
|23
|21
|91%
|POLK
|CASA ESCOLAR LAKELAND MONTESSORI
|15
|14
|93%
|POLK
|ACADEMIA VICTORY RIDGE
|15
|2
|13%
|POLK
|CIPRÉS JUNCTION MONTESSORI
|11
|7
|64%
|condado
|Nombre de escuela
|# de examinados
|# listo para el jardín de infantes
|% Listo
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA ALTA VISTA
|59
|21
|36%
|SARASOTA
|BAY HAVEN SCHOOL OF BASICS PLUS
|71
|45
|63%
|SARASOTA
|ESCUELA SUNCOAST PARA ESTUDIOS INNOVADORES
|23
|11
|48%
|SARASOTA
|ESCUELA ISLAND VILLAGE MONTESSORI
|38
|21
|55%
|SARASOTA
|ACADEMIA SUNCOAST DE SARASOTA
|70
|43
|61%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA BRENTWOOD
|66
|33
|50%
|SARASOTA
|ESCUELA IMAGINA EN EL PUERTO NORTE
|64
|36
|56%
|SARASOTA
|ESCUELA IMAGINE EN PALMER RANCH
|32
|dieciséis
|50%
|SARASOTA
|ACADEMIA DE LAS ARTES DE SARASOTA
|11
|9
|82%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA ENGLEWOOD
|88
|43
|49%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA FRUITVILLE
|92
|46
|50%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA PHILLIPPI SHORES
|93
|60
|sesenta y cinco%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA SOUTHSIDE
|102
|sesenta y cinco
|64%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA TUTTLE
|69
|20
|29%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA VENECIA
|66
|39
|59%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA GOCIO
|74
|31
|42%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA GULF GATE
|56
|35
|63%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA WILKINSON
|49
|21
|43%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA ASHTON
|123
|83
|67%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA JARDÍN
|81
|50
|62%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA GLENALLEN
|84
|40
|48%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA LAKEVIEW
|53
|37
|70%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA TAYLOR RANCH
|91
|53
|58%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA EMMA E. BOOKER
|66
|25
|38%
|SARASOTA
|ESCUELA LAUREL NOKOMIS
|72
|51
|71%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA TOLEDO BLADE
|81
|46
|57%
|SARASOTA
|PRIMARIA EN AGUA
|74
|24
|32%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA ARÁNDANOS
|97
|57
|59%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA TATUM RIDGE
|94
|62
|66%
|SARASOTA
|ESCUELA PRIMARIA LAMARQUE
|116
|57
|49%
|SARASOTA
|PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN VIRTUAL DE SARASOTA
|34
|29
|85%