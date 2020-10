Varios residentes de Tampa Bay dicen que deben miles después de que los delincuentes solicitaron préstamos para pequeñas empresas en su nombre

TAMPA, Fla. (WFLA) – Un número creciente de personas en Tampa Bay ha descubierto que los delincuentes están usando sus nombres para obtener préstamos de la SBA.

Better Call Behnken informó por primera vez de este aumento en el fraude de préstamos hace semanas. Desde entonces, hemos tenido noticias de médicos, profesores, jubilados y un estudiante universitario. Ninguno de ellos ha sido propietario de un negocio y todos deben entre $ 10,000 y $ 150,000 en préstamos de la SBA vinculados al alivio económico de COVID-19.

Esto es parte de los miles de millones de dólares que el Congreso reservó para que la Administración de Pequeñas Empresas los prestara a empresas que necesitan ayuda para mantenerse a flote en medio de la pandemia.

La maestra Stacey Hawkins se enteró recientemente de que tiene uno de estos préstamos, llamado Préstamo por desastre por daños económicos, a su nombre.

“Pensé que era una estafa”, dijo.

Recibió una carta por correo la semana pasada de la SBA sobre su préstamo. Los pagos vencen en agosto de 2021, pero le dijeron que si no comenzaba a hacer pagos ahora, se acumularían intereses.

Ese mismo día, Hawkins dijo que encendió News Channel 8 para ver una historia de Better Call Benhnken sobre este tipo de fraude. Ha presentado informes ante las fuerzas del orden locales y la Oficina del Inspector General federal.

“Lo que me enoja aún más es saber que hay buenas personas que lo necesitan”, dijo Hawkins. “Hay una razón por la que nuestro gobierno proporcionó eso a la administración de pequeñas empresas y no pudieron administrar ese dinero. No siguieron el debido proceso “.

La Oficina del Inspector General emitió una alerta en julio, publicada en línea, señalando el fraude y advirtiendo a la SBA que se habían visto inundados de quejas sobre préstamos fraudulentos de ayuda por desastre.

Muchas de las víctimas de fraude que se comunican con Better Call Behnken dicen que sus préstamos fueron aprobados después de que se emitió la alerta y se preguntan por qué la SBA no hizo más para proteger su identidad y asegurarse de que este dinero terminara en manos de quienes lo necesitan.

Paul Leon, un estudiante del área de la bahía en la Universidad de Florida, recibió recientemente una carta en la que le debe casi $ 10,000. Dijo que le sorprendió que el gobierno aprobara un préstamo comercial en su nombre.

Dijo que ha pasado días tratando de averiguar cómo limpiar su crédito y borrar este préstamo de su historial.

“He estado tratando de construir mi crédito lentamente como estudiante universitario, pagando gasolina en mi tarjeta de crédito para poder mantenerlo así cuando necesite sacar un préstamo, pueda, y no quiero que esto suceda afectará mi crédito o mi sustento en el futuro ”, dijo Leon.

Un médico local dice que descubrió que el ladrón afirmaba ser dueño de un negocio de camiones y lo nombró por su apellido. Se sorprendió de que la SBA no verificara la existencia de la empresa antes de emitir el préstamo de casi $ 10,000.

Better Call Behnken se comunicó con varios miembros locales del Congreso para pedir ayuda para obtener cartas para las víctimas de fraude de la SBA para que tengan algo que mostrar si alguna vez se les pregunta acerca de este préstamo.

La oficina del Inspector General está investigando este tipo de fraude, y si descubre que es una víctima, debe presentar una queja ante la oficina para que pueda ser incluido en la investigación.

Puede denunciar fraude, despilfarro, mala administración o mala conducta que involucre programas o empleados de la SBA, ya sea en línea o llamando a la Oficina del Inspector General (OIG) al 800-767-0385. Puede encontrar más información en el sitio web del Inspector General .

