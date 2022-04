TAMPA, Fla. (WFLA) – Una organización de derechos humanos lanzó una campaña de vallas publicitarias en Tampa y varias otras ciudades de Florida anunciando el eslogan del estado como “The Sunshine ‘Don’t Say Gay or Trans’ State”, o su traducción al español “El Estado del Sol del No Digas Gay o Trans”.

Las vallas publicitarias, que están ubicadas en áreas de alto tráfico, son parte de una campaña publicitaria lanzada por Human Rights Campaign, una organización de derechos civiles LGBTQ+ que afirma ser la más grande del país.

Las vallas publicitarias tienen como objetivo aumentar la conciencia pública sobre la ley de “Derechos de los padres en la educación” de Florida que restringe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas de Florida.

La legislación, a la que los opositores a menudo se refieren como el proyecto de ley “No digas gay”, ha generado fuertes críticas de los defensores LGBTQ+, estudiantes, demócratas, la Casa Blanca y algunos en la industria del entretenimiento.

La Campaña de Derechos Humanos dijo que ya se han colocado varias de sus vallas publicitarias. La campaña se ejecutará durante las próximas cuatro semanas e incluye anuncios digitales en línea y vallas publicitarias en las siguientes ubicaciones:

TAMPA — Una cartelera se puso en marcha el 19 de abril I-4 en dirección oeste entre Ybor City de Tampa y el anfiteatro MidFlorida Credit Union.

TALLAHASSEE — Tres vallas publicitarias se pusieron en marcha el 20 de abril Capitol Circle SE al norte de Apache Parkway N. Monroe Street al norte de E. Bradford Road Capitol Circle NE al sur de Centerville Road.

ÁREA DE ORLANDO — Tres vallas publicitarias se pusieron en marcha el 21 de abril E. Colonial Drive (SR50) al oeste de SR408 Lee Road al oeste de N. Orlando Avenue SR 436 al oeste de la calzada de Pearl Lake

El HRC dijo que planea lanzar vallas publicitarias adicionales en el sur de Florida.