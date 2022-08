TAMPA, Fla. (WFLA) – A medida que los alquileres se disparan en el área de Tampa Bay, una abuela local dice que la asistencia federal para el alquiler no está a la altura de los dramáticos aumentos de precios.

Delria Hayes califica para la ayuda de vivienda federal de la Sección 8, pero dice que todavía no puede encontrar un lugar para vivir. Ha estado sin hogar durante un año y acudió al equipo de 8 On Your Side en busca de ayuda.

“Todos los niños deberían poder decir: ‘Me voy a meter en mi cama'”, dijo Delria Hayes.

Hayes es la tutora de su nieto de 8 años. Cuando piensa en el año pasado, se derrumba.

“Ya le ha sucedido suficiente en la vida”, dijo Hayes. “Yo solo… solo quiero volver a ponerlo en una casa”.

Hayes califica para la ayuda federal para la vivienda, también conocida como Sección 8. Los vales, financiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., se administran localmente.

Ella dice que el problema es que el vale que se supone que es lo suficientemente alto para cubrir el alquiler en el área de Tampa Bay no lo hace. Si el alquiler es más alto de lo permitido, explica, no puede vivir allí.

“No, no se puede ir por encima de eso”, dijo.

Hayes ha sido aprobado para un apartamento de tres habitaciones en el condado de Pinellas. HUD establece un límite para el alquiler máximo permitido para cada solicitante.

La fórmula se basa en los ingresos. Para Hayes, el rango es de $1,500 a $2,700, según el código postal. Si la unidad cuesta más que eso, no tiene suerte.

“He buscado… desde el sur de St. Petersburg hasta New Port Richey”, dijo Hayes. “Ha sido un rechazo tras otro”.

8 On Your Side llamó a la Autoridad de Vivienda del Condado de Pinellas, que administra el programa. Resulta que la Sra. Hayes tiene razón.

Según el director del programa de vales en el condado de Pinellas, los vales no han aumentado lo suficiente para mantenerse al día con el alquiler.

En este momento, 180 familias con vales están en la calle buscando una unidad, la mayor cantidad en la historia reciente. Los alquileres se están disparando más allá de lo que los titulares de cupones pueden pagar.

En el condado de Pinellas, el 7% de los titulares de cupones actualmente no pueden encontrar un lugar para vivir. Históricamente, se nos dice que ese número nunca superó el 2%.

Parte del problema es que los propietarios, que pueden obtener más renta fuera del programa, están abandonando la Sección 8. El condado de Pinellas está tratando de reclutar a más propietarios para que participen en el programa.

