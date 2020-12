Vacunas COVID-19 en curso en el condado de Manatee para mayores de 65 años

BRADENTON, Fla. (WFLA) – Las vacunas contra el coronavirus están en curso en el condado de Manatee. Los trabajadores de la salud, las personas de 65 años o más con citas pueden recibir la vacuna en el Centro de seguridad pública en 47th Terrace East en Bradenton.

Según el Departamento de Salud, el condado de Manatee tiene 3.500 dosis de la vacuna Moderna. Su objetivo es administrar 300 dosis de la vacuna al día.

Los requisitos para recibir la vacuna incluyen:

Debe tener 65 años o más y debe permanecer en el condado de Manatee para recibir su segunda inyección, 28 días después de su primera cita.

Descargue y complete el Formulario de consentimiento y detección de vacunas COVID-19 del Departamento de Salud y tráigalo a su cita para vacunarse. (NOTA: No es necesario que complete la sección del seguro).

Regístrese para una cita específica: Centro de seguridad pública (30-31 de diciembre) – Actualmente lleno Bennett Park (1-4 de enero) – Actualmente lleno

Traiga su formulario de consentimiento, boleto de registro y una identificación válida a su cita. Si no puede imprimir su formulario de consentimiento, se le proporcionará un formulario de consentimiento en su cita. Si no puede imprimir su boleto de registro, anote su número de confirmación de registro y tráigalo a su cita.

Las citas programadas, que son necesarias para la inyección, están completamente reservadas. Los trabajadores de la salud se alinearon en el sitio de vacunación, el miércoles por la mañana. Le dicen a 8 On Your Side que el condado está ofreciendo vacunas por orden de llegada a los trabajadores de la salud de 8 am a 9 am antes del inicio de las citas programadas.

Carlos Méndez, un pediatra del condado de Manatee, dice: “Es un alivio poder avanzar y dar un paso que pueda acabar con este virus en particular. Estoy emocionado”.