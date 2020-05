Universal Orlando reabre oficialmente al público el 5 de junio, según la compañía

[Para vídeo subtítulos en Español oprima el icono en la sección de ajustes]

ORLANDO, Florida (WFLA) – Universal Orlando dice que comenzará a dar la bienvenida a los huéspedes a sus parques temáticos el 5 de junio.

Universal Studios Florida, Universal’s Islands of Adventure y Universal’s Volcano Bay volverán a abrir al público el 5 de junio, según su sitio web.

Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure estarán abiertos de 9 am a 6 pm todos los días. Volcano Bay estará abierto de 10 am a 5 pm CityWalk, que reabrió la semana pasada , ampliará sus horarios para estar abierto de 8 am a 10 pm todos los días.

“Esta reapertura cuidadosamente administrada viene con nuevos y estrictos procedimientos de salud, seguridad e higiene. Entonces, a medida que disfrutemos de nuestros parques nuevamente, todos deberán seguir las pautas de los CDC y las recomendaciones de los funcionarios de salud, y las políticas de Universal Orlando”, dijo el sitio web de Universal. dice. “Tenga en cuenta que cualquier lugar público donde haya personas presentes presenta un riesgo inherente de exposición al COVID-19 y no podemos garantizar que no estará expuesto durante su visita”.

Los nuevos procedimientos que los huéspedes pueden esperar en Universal incluyen:

Revestimientos de cara requeridos: si un invitado no tiene un revestimiento de cara, estará disponible para su compra

si un invitado no tiene un revestimiento de cara, estará disponible para su compra Verificaciones de temperatura: a los huéspedes se les verificará su temperatura antes de ingresar al parque, cualquier invitado con una temperatura de 100.4 grados o más será rechazado

huéspedes se les verificará su temperatura antes de ingresar al parque, cualquier invitado con una temperatura de 100.4 grados o más será rechazado Desinfectante de manos requerido: los huéspedes deberán usar desinfectante de manos antes de abordar vehículos

huéspedes deberán usar desinfectante de manos antes de abordar vehículos Líneas virtuales: algunas atracciones y atracciones en los parques utilizarán una línea virtual, lo que permitirá a los huéspedes seleccionar el momento en que desean montar una atracción y minimizar el tiempo en que realmente están en línea

algunas atracciones y atracciones en los parques utilizarán una línea virtual, lo que permitirá a los huéspedes seleccionar el momento en que desean montar una atracción y minimizar el tiempo en que realmente están en línea Asientos escalonados: habrá espacios escalonados en los vehículos de transporte y en las filas para ayudar a cumplir con las pautas de distanciamiento social

habrá espacios escalonados en los vehículos de transporte y en las filas para ayudar a cumplir con las pautas de distanciamiento social Estacionamiento escalonado: el estacionamiento se escalonará dentro de los estacionamientos para ayudar a fomentar la distancia entre grupos

estacionamiento se escalonará dentro de los estacionamientos para ayudar a fomentar la distancia entre grupos Pagos sin efectivo y políticas sin contacto: los pedidos móviles de alimentos y bebidas estarán disponibles a través de la aplicación Universal Orlando en algunos lugares, brindando opciones sin contacto para los huéspedes

Una declaración de los funcionarios de Universal dice que el gobernador Ron DeSantis apoyó los planes de reapertura para compartir parques el jueves con funcionarios del Condado de Orange. El alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, recomendó el viernes que el gobernador DeSantis apruebe su plan. Pero a partir de este escrito, a pesar del anuncio de Universal, la oficina del gobernador no ha confirmado oficialmente que el plan haya sido aprobado.

Puede obtener más información sobre el plan de reapertura de Universal en el sitio web del parque temático .

