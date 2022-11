(WFLA) – La organización sin fines de lucro con sede en Tampa, Project DYNAMO, anunció el jueves que rescató a bebés gemelos de un orfanato estatal ruso.

Fue la primera misión de rescate de la organización dentro de Rusia.

Project DYNAMO dijo que una familia de Texas estaba esperando mellizos a través de una madre sustituta que vivía en Donbass, en el este de Ucrania. La madre sustituta huyó de la violencia a Crimea y luego se dirigió a San Petersburgo, Rusia, donde dio a luz a mellizos a principios de septiembre.

Los gemelos, un niño y una niña, fueron dados de alta de un hospital y enviados a un orfanato con el riesgo de ser adoptados por una familia rusa, dijo la organización.

Project DYNAMO dijo que la familia trabajó incansablemente para sacar a sus recién nacidos de Rusia desde su nacimiento. Después de varios intentos de llevar a los bebés a casa, los padres contactaron a la organización con sede en Tampa para pedir ayuda.

Aproximadamente una semana después, la organización dijo que el fundador del Proyecto DYNAMO, Bryan Stern, voló a Estonia y viajó a la ciudad fronteriza rusa de Narva. Allí, la organización dijo que ideó un plan para traer a los gemelos a casa.

Project DYNAMO dijo que la misión tardó alrededor de una semana en establecerse y se completó en un día.

“Una vez más, el equipo del Proyecto DYNAMO salió adelante cuando otros no pudieron”, dijo Stern. “Siempre estoy orgulloso de mi equipo, pero estoy especialmente orgulloso de ellos después de completar nuestra primera misión dentro de Rusia. Si no hubiéramos rescatado a los gemelos, quién sabe cuál sería su destino y futuro o si sus padres los hubieran conocido alguna vez. Me gustaría expresar mi profundo agradecimiento a los Servicios Consulares de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, así como al Consular de la Embajada de los Estados Unidos en Tallin”.

Los padres de los mellizos, que pidieron no ser identificados, dijeron que están agradecidos de traer a sus hijos a casa para las fiestas.

“Estamos muy agradecidos por el milagro que el Proyecto DYNAMO hizo por nosotros”, dijeron. “Hemos estado increíblemente frustrados y estresados desde que nacieron nuestros bebés, tratando de llevarlos a casa para formar nuestra familia. Project DYNAMO eliminó la burocracia y realizó el trabajo a la velocidad de la luz. Project DYNAMO unió a nuestra familia y nunca lo olvidaremos”.