Una mujer de Tampa robó en tiendas de Polk, agredió a empleados y se marchó a toda velocidad con luces delanteras apagadas

CONDADO POLK, Florida (WFLA) – Una mujer de Tampa está acusada no solo de robar miles de dólares en ropa, productos electrónicos y perfumes de tiendas en el condado de Polk, sino también de poner en peligro innumerables vidas mientras intentaba evadir a la policía.

Nikita Lindsey, 31, de Tampa, enfrenta varios cargos que incluyen asalto agravado y robo.

“A ella no le importa a quién tiene que lastimar o qué tiene que hacer”, dijo el alguacil Grady Judd.

Según el alguacil, Lindsey salió de una tienda de Burlington en el centro comercial Posner Park el viernes por la noche con un carrito de compras lleno de artículos.

“Los empleados dijeron ‘¿Podemos ayudarlo?’, Ella respondió: ‘Le quitaré esos lentes de la cara’”, dijo el alguacil Judd. “Los empleados no apreciaron tanto eso, por lo que comenzaron a llamar a la oficina del alguacil. Ella los roció con desinfectante “.

El video muestra a Lindsey salir por la puerta con los empleados persiguiéndola. Luego regresan corriendo a la tienda mientras ella conduce hacia ellos, dicen las autoridades.

“Ellos pensaron que ella se había ido. Dio vueltas y trató de atropellarlos. Ella es mala”, dijo el sheriff.

Courtesy Polk County Sheriff’s Office

CONDADO POLK Fla. (WFLA) – La patrulla de la oficina del alguacil, con las luces encendidas, se detiene detrás de su automóvil en un punto del video y los dos salen del cuadro.

Fue entonces cuando, dicen las autoridades, la aventura se desbordó en las calles de Davenport.

“Había mucho tráfico en la I-4 y la 27. Ella apagó los faros en medio de la noche, comenzó a acelerar y pasó las luces rojas”, dijo el alguacil Judd.

Later, deputies found her abandoned vehicle with $7,000 worth of stolen items inside from Burlington, TJ Maxx and Ross, according to the sheriff’s office.

Fue arrestada mientras subía a un Uber.

Courtesy Polk County Sheriff’s Office

“Ella simplemente iba a atropellar a todos y huir de todos. A ella no le importaba si mataba a otras personas mientras se escapara “, dijo el alguacil Judd.

Lindsey pasó casi cuatro años en la prisión estatal de Florida por agresión con agravantes. Fue liberada en febrero de 2020, según muestran los registros estatales.