Una ex ingeniera de Tampa Palms persigue su sueño de tener un negocio, diseñando ropa por poco dinero

TAMPA, Florida (WFLA) – Una exingeniera está viviendo su sueño de tener su propio negocio y estilizar a la gente en Tampa Palms con atuendos de diseñador por poco dinero.

Amber Watt es propietaria de una tienda franquicia Uptown Cheapskate , ubicada en 16031 Tampa Palms Boulevard West. Aquellos que buscan comprar, vender o intercambiar ropa, zapatos y accesorios pueden caminar hasta el lugar, no es necesario hacer una cita. El efectivo se paga en el lugar después de que se evalúa un artículo, lo que hace que Uptown Cheapskate sea diferente de una tienda de consignación.

Los vendedores reciben del 30 al 35% de lo que la tienda ofrecerá en ese momento, explicó Watt a 8 On Your Side.

Watt dijo que no discriminan las marcas que llevan. Ella dijo que tienen de todo, desde marcas Target hasta Louis Vuitton, Gucci, Prada y más.

La propia Watt tuvo un comienzo interesante. Comenzó su carrera como ingeniera, pero sabía que siempre quiso ser dueña de su propio negocio.

“Nací para esto. Nací para ser dueño de una empresa y ser mi propio jefe. Siempre me han dicho que soy una buena líder y siento que lo soy, así que es algo natural para mí “, dijo.

Dijo que siempre ha sido una “ahorradora” a lo largo de su vida.

“Crecí, no quiero decir que [we were] pobres, pero no teníamos mucho dinero, así que crecí aprendiéndolo”, dijo. “Me emociono mucho cuando voy a las tiendas de segunda mano y encuentro tesoros. Alguien dirá, ‘¡Me encanta la blusa que estás usando!’ [I’ll say] ‘¡Sí, pagué $ 2 por él! “

Antes del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, Watt ofreció algunos consejos que le habría dado a su yo más joven en la industria de la ingeniería, antes de dedicarse a los negocios y la moda.

Dijo que se siente como si fuera “muy ingenua” y que inicialmente no vio ningún problema cuando a menudo era la única mujer en un equipo de ingenieros que trabajaba en un proyecto.

“Quería ser conocida por mis habilidades y lo que contribuía a un equipo y no solo porque era mujer. Estaba muy preocupada porque iba a entrar en una fuerza laboral dominada por hombres y me iban a juzgar solo porque yo ”. Soy una mujer y promocionarían solo por eso. Realmente quería ser conocida por el trabajo que hice “, dijo Watt.

Hablaba como si hablara consigo misma hace 10 años.

“Se volvió tan obvio que había un problema mucho mayor y desearía haber abordado eso antes y haber tenido una opinión más fuerte sobre la contratación de más mujeres, cuando tuve la oportunidad, en nuestros equipos”, dijo.

Diez años después, Watt ahora tiene control sobre los proveedores externos con los que trata y dijo que si no representan sus valores, no tiene que trabajar con ellos. Disfruta de su flexibilidad y de las operaciones diarias de Uptown Cheapskate.

“Somos un producto de la comunidad. Lo que sea que la comunidad tenga en sus armarios, eso es lo que nos traen “, dijo.