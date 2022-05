SAN PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Una estilista está creando magia con creaciones coloridas en su salón de San Petersburgo, y también tiene algunos trucos bajo la manga para hacer el “desafío de la ruleta del cabello”.

La “especialista en Vivids” Chelsea Cozart vio la tendencia en TikTok. Es un desafío en el que un estilista le pide a un cliente dispuesto que elija ciegamente entre dos opciones de tendencias de cabello para crear un estilo sin saber lo que está obteniendo.

” [I] que sería una manera muy buena de elegir un color para mi cliente! Me encanta cualquier tipo de desafío y este fue un desafío, ¡seguro!” Cozart dijo.

Cozart publicó un video de su primer “cliente de la ruleta del cabello” en Facebook después de hacer un llamado a los participantes en un grupo local. La mujer eligió entre un corte y un corte, una cabeza llena de color o un estilo de bloqueo de color, colores suaves o audaces, arcoíris o paleta y colores fríos o cálidos.

Al final, el cliente obtuvo un nuevo estilo de corte completo y coloración completa de colores cálidos, suaves (pero vibrantes).

Cozart dijo en su video que su cliente mantuvo los ojos cerrados durante todo el proceso de coloración y secado.

Al final, Cozart dijo que su cliente estaba “conmocionado, pero extremadamente feliz”.



Cortesía: Chelsea Cozart

“Me dijo que de ahora en adelante siempre me dejaría elegir sus colores, porque la paleta que elegí era algo que ella nunca elegiría y le encantó”, dijo Cozart. “Y me encantó poder darle algo completamente inesperado y diferente para ella. Me ha estado enviando mensajes de texto diciéndome cuántos elogios [is] recibiendo y no puedo creerlo”.

Aunque algunos pueden encontrar el “desafío de la ruleta del cabello” un poco intimidante, incluso con un profesional como Cozart, ella dijo que tiene tres clientes de desafío más en fila y algunas consultas más también. Dijo que le encantaría hacer más.

“Si alguien quiere programar una consulta conmigo para revisar todo (tiempo, precio, mantenimiento, expectativas realistas) puede enviarme un mensaje en Facebook o Instagram “, dijo Cozart.

Puedes encontrarla a ella y todo su trabajo en Instagram y TikTok.