TAMPA, Fla (WFLA) – Un grupo de estudiantes de secundaria y preparatoria del área de Tampa Bay abogan por los niños en cuidado de crianza temporal a través de la organización See Us Now.

La organización de base cristiana está luchando por viviendas más seguras y consistentes para los niños de crianza. Los estudiantes de 11 a 17 años se han reunido con los legisladores en el Capitolio para llamar la atención sobre los más de 400,000 niños en el sistema de crianza temporal que están sufriendo en los EE.UU.

“Es una crisis nacional, una crisis silenciosa y nadie se entera”, dijo Jago Stokes, un estudiante participante de See Us Now.

Según la fundadora de la organización, Kari Wagner, los niños de crianza son trasladados cada dos días, lo que reduce su capacidad para asistir a la escuela, recibir servicios o incluso saber dónde dormirán y comerán cada noche.

Wagner dice que cada vez más niños de acogida se pierden en el sistema, son traficados en el comercio sexual o se mantienen con padres inseguros, lo que ha provocado algunas muertes.

Los estudiantes de See Us Now han completado cientos de horas de servicio defendiendo el problema. Los legisladores premiaron su compromiso a través de las Medallas de Oro del Servicio Voluntario Presidencial.

“No hay nadie que los defienda, así que fue cuando estos muchachos dijeron que si sus padres no pueden o no quieren y nadie más lo hace, lo haremos nosotros”, dijo Wagner.