TAMPA, Fla. (WFLA) – Los desafíos legales a la prohibición del aborto de 15 semanas en Florida continúan surgiendo. El último conjunto proviene de siete líderes religiosos de Florida de todo el Estado del Sol, incluido uno en Tampa.

El proyecto de ley fue promulgado en abril por el gobernador Ron DeSantis e inmediatamente enfrentó desafíos legales por motivos de privacidad y libertad de religión. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, Planned Parenthood y la Congregación L’Dor Va-Dor en Palm Beach han presentado una demanda para bloquear la HB 5.

El rabino Jason Rosenberg de la Congregación Beth Am en Tampa está demandando al estado de Florida para bloquear la implementación del Proyecto de Ley 5 de la Cámara de Representantes, la última restricción del estado contra el derecho al aborto.

Rosenberg es uno de los otros siete líderes religiosos de Florida que “buscan anular” la nueva ley, a la que califican de controvertida.

Según un comunicado enviado a la prensa sobre las demandas, “los demandantes, que representan al judaísmo reformado, el budismo, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Unida de Cristo y la Iglesia Unitaria Universalista, afirman que la HB 5 viola sus derechos constitucionales de libertad de expresión. y el libre ejercicio de la religión, la separación constitucional de la Iglesia y el Estado, y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Florida”.

A la queja específica de Rosenberg se unen otros dos rabinos de Florida, el rabino Gayle Pomerantz del Templo Beth Sholom en Miami Beach y el rabino Robyn Fisher de Beth Or en South Dade.

La presentación judicial en sí comienza expresando la posición de los tres rabinos, diciendo que sus “creencias, discursos y conductas religiosas están severamente gravadas por la criminalización del aborto por parte del estado de Florida en muchas circunstancias en las que la fe judía apoya la decisión de obtener un aborto en razones religiosas”.

Como resultado, la queja de los tres rabinos dijo que están “buscando invalidar el Proyecto de Ley 5 de la Cámara”, debido a que viola sus derechos de libertad de expresión y libre ejercicio de religión, así como las protecciones otorgadas a los residentes por la Constitución de Florida, el Florida Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, y sus derechos como “garantizados por la Primera y Decimocuarta Enmiendas” de la Constitución de los Estados Unidos. Los demandantes rabínicos argumentan que según la HB 5 y la ley penal de Florida, “los demandantes corren el riesgo de ser enjuiciados por asesorar a mujeres, niñas y familias para que obtengan un aborto más allá de los estrechos límites de la HB 5 como alguien que ayuda y es cómplice del crimen, auxiliando y siendo cómplices de la ley, cometen el delito mismo aconsejándose a favor de ella”.

De acuerdo con sus creencias judías, dice la demanda, toda vida humana es sagrada y santa. Los demandantes dicen que, en su papel de líderes religiosos, a veces ofrecen consejos sobre decisiones de vida, incluidos el embarazo y el aborto. “La relación entre un miembro del clero y sus feligreses y la comunidad representa un deber sagrado”, dice la demanda.

En la demanda, los demandantes dicen que la HB 5 ha permitido a los funcionarios estatales “insertar” en la “alianza” del clero y la congregación, que dicen que “hasta ahora” estaba “protegida, reverenciada y respetada como sacrosanta e inviolable”.

Además, al no proporcionar exenciones religiosas y “ninguna excepción para la salud psicológica de la mujer o niña embarazada, el incesto, la violación o la trata, las anomalías fetales no mortales o la enfermedad o el deterioro psicológico”, los funcionarios gubernamentales nombrados como acusados están imponiendo sanciones penales no solo para quienes busquen abortos, sino también para quienes aconsejen o ayuden a obtener uno después de la restricción de quince semanas.

Los rabinos dicen que la nueva ley “pisotea” la Primera Enmienda y los derechos constitucionales estatales de libertad de expresión y derechos religiosos creados por la ley federal y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Florida.

Las otras cuatro denuncias presentadas en nombre de los demandantes religiosos tienen argumentos similares a los de los tres rabinos, diciendo que el estado se ha colocado en posición de interferir con el consejo religioso y la práctica de la fe, en relación con las creencias sobre el embarazo y el aborto.

Los otros demandantes incluyen a un sacerdote de la Iglesia Episcopal , que permanece en el anonimato, del condado de Miami-Dade, Karma Chotso , un lama budista, el reverendo Tom Capo de la Congregación Unitaria Universalista y Laurinda Hafner de la Iglesia Unida de Cristo, todas cuyas congregaciones están en el condado de Miami-Dade.

Los demandantes están representados por la profesora Marci Hamilton de la Universidad de Pensilvania, profesora de práctica en ciencias políticas, así como por “expertos en derecho y religión y abogados” de Spiro Harrison y Jayaram Law.

“Es un honor representar a estos valientes líderes de sus religiones en la lucha por sus derechos constitucionales básicos de libertad de expresión y libertad religiosa, que ahora están siendo suprimidos por la HB 5. Durante décadas, los obispos católicos y la derecha evangélica han reclamado una singular terreno religioso elevado sobre el tema del derecho al aborto, y trató de etiquetar a cualquiera que se opusiera a sus puntos de vista como ‘secularistas’. Sin embargo, hay millones de estadounidenses cuyas creencias, discursos y conductas religiosas profundamente arraigadas se ven gravemente afectadas por prohibiciones restrictivas del aborto como la HB 5”, dijo Hamilton en un comunicado. “La libertad de religión debe proteger los derechos religiosos y las creencias de todos los ciudadanos, no solo de aquellos que se oponen al derecho de las mujeres a elegir”.