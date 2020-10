Un hombre hospitalizado local acumula facturas por un camión robado atrapado en el patio de remolque, la familia dice que la empresa no cederá en el precio

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA, Florida (WFLA) – La camioneta Mazda de Herminio González fue robada del estacionamiento de un complejo de apartamentos de Bradenton el 3 de agosto. La policía de Tampa recuperó el vehículo robado 10 días después y lo remolcó a un lote de incautación local.

Cuando González fue a recogerlo, la empresa de grúas no tenía la llave. Su familia dice que le iban a hacer una nueva llave, pero al día siguiente, se enfermó y terminó en el hospital. Ha estado ahí desde entonces.

González se está recuperando actualmente después de un trasplante de hígado y riñón. Mientras tanto, la familia dice que el costo de mantener el auto en el patio de remolque se ha incrementado.

La factura era de $ 1,800 y cobran $ 25 por día, así que si no lo saca muy pronto, perderá su camioneta prácticamente, dijo su hija Jennifer González.

Jennifer González dice que su papá necesita su auto una vez que sale del hospital. Es su única forma de ir y venir de sus tratamientos. Ella siente que el cargo de $ 1,800 no es correcto dada la situación de su padre.

“Terminamos hablando con la empresa de remolque y dijimos que físicamente no puede recoger su camioneta. Dijeron que no había nada que pudieran hacer porque él es el único dueño registrado y que es bastante mala suerte para él”, dijo su hija. “Para mí, eso no tiene sentido. Deberías intentar arreglar algo con alguien considerando que no hay nada que él pueda hacer. Está atrapado en un hospital postrado en una cama”.

Después de no haber tenido suerte en lograr que la empresa cambiara el precio, la familia González llamó a 8 On Your Side para pedir ayuda.

“Es completamente frustrante. Cuando alguien está atrapado en el hospital, especialmente en estas circunstancias, tiene otra oportunidad en la vida, así que piensas que saldría, tendría su camioneta, fue robada en primer lugar, es simplemente toda la situación es lamentable “, dijo Jennifer González.

8 On Your Side se puso en contacto con la gerencia de la empresa de remolque, Action Towing Inc. de Tampa. Allyson Henning de News Channel 8 habló con el gerente administrativo de la compañía por teléfono el viernes por la tarde. Nos dijo que Action Towing comprende y siente empatía por la situación de la familia y ha estado trabajando con la familia para llegar a una resolución justa.

La compañía originalmente acordó llegar a un acuerdo con la familia González por $ 100 más el título firmado de la camioneta. La familia le dijo a 8 On Your Side que no era una opción realista porque dejaría a González sin vehículo.

“Cuando sale del hospital, todavía tiene que ir a diálisis tres días a la semana, todavía tiene que regresar al Hospital General de Tampa dos días a la semana. Necesita un vehículo”, dijo Jennifer González. “Espero que la compañía de remolque trabaje con nosotros, incluso si tiene que pagar unos pocos cientos, lo entiendo. Es su negocio al final del día y lo entiendo completamente, pero hasta $ 1800 más eso sigue acumulando $ 25 al día, para mí eso no tiene sentido “.

Recibimos la siguiente respuesta por correo electrónico del gerente de Action Towing explicando la situación desde el punto de vista de la empresa.

Gracias por permitirme hablar con usted sobre este asunto. Si bien nos identificamos con el Sr. González por los graves problemas de salud que ha estado enfrentando durante los últimos meses, también hemos tratado de trabajar con su familia para llegar a una resolución justa. El vehículo del Sr. González fue robado y recuperado. Cuando la policía recuperó el vehículo, nos contactaron el 13 de agosto de 2020 para remolcar el vehículo fuera del lugar. El 17 de agosto de 2020, el Sr. González vino a nuestra oficina para pagar y recoger el vehículo. No había llave para el vehículo, por lo que el Sr. González dijo que le harían una llave y luego regresaría por el vehículo. Desafortunadamente, hasta que se pague y se retire el vehículo, continuaremos con el proceso establecido en los Estatutos de Florida para vehículos incautados. Seguimos adelante con nuestro servicio para el departamento de policía, hicimos que un vehículo permaneciera en nuestra propiedad por la cantidad de días requerida por ley para ir a subasta por las tarifas acumuladas, pagamos las cartas que se enviarían al propietario del vehículo, pusimos un anuncio en el periódico que indique dicha subasta, y junte la documentación para ir al DMV. La fecha de la subasta de este vehículo fue el 19 de septiembre de 2020. Durante el tiempo que el vehículo estuvo en nuestro depósito, acumuló tarifas diarias de almacenamiento (además de la tarifa de remolque original) hasta la fecha de la subasta. No discutimos que esto pueda ser una cantidad sustancial. Los embargos de remolque se colocan en las licencias de conducir a través del DMV por saldos impagos. Sin embargo, no fuimos contactados por la familia del Sr. González hasta el 19 de octubre de 2020. Yo, personalmente, hablé con su sobrina el 20 de octubre de 2020. Debido a COVID-19 y la documentación (paquetes de trabajo de título) respaldados en el DMV (que permite que solo se entregue una cierta cantidad de paquetes para su procesamiento a la vez), se programó que el paquete (documentación) de este vehículo se llevara al DMV en la segunda mitad de esta semana. A la familia González se le ofreció una aceptación de $ 100.00 y el título (firmado) del vehículo del Sr. González. Determinamos que esto era justo, dadas sus circunstancias de salud, para cubrir los costos comerciales incurridos por el vehículo y detener el proceso de embargo. A través de 8 On Your Side, nos enteramos de que nuestra oferta no era del agrado de la familia. Simpatizamos que el señor González haya sufrido una lamentable condición de salud, lo que provocó su hospitalización durante los últimos dos meses. Aunque seguimos las pautas establecidas por el estado y anteriormente habíamos intentado trabajar con la familia, hemos aceptado la solicitud de la familia.

La empresa acordó cobrar a la familia González lo que habría costado recoger el camión en agosto si las llaves hubieran estado allí como se esperaba. Además, la familia tendrá que pagar el precio para remolcar el vehículo de regreso al condado de Sarasota, donde vive González.

La familia ha creado una cuenta de GoFundMe para ayudar a cubrir los costos de recuperar el automóvil de González antes de que le den el alta del hospital. Si está interesado en ayudar, haga clic aquí.

