TAMPA, Fla. (WFLA) – Mary Browning pensó que se mudaría a la casa de sus sueños a principios de 2019. Pero su contrato de 120 días con Hopps Construction ahora tiene 1274 días.



“Simplemente me desanimaba”, dijo Browning, refiriéndose a la propietaria de la empresa, Victoria Hopps. “’Alguien va a ir allí hoy. Alguien va a ir allí mañana’. Esto es tres años y medio después”.

Hopps culpó a los cambios en los planes, los retrasos en los permisos y otros problemas por el retraso.

“Creo que he hecho más que todo bien”, dijo Hopps. “Ella causó los retrasos”.

Desde que 8 On Your Side comenzó a investigar este conflicto de construcción, el estado y la aplicación del código de Tampa también se han involucrado. Mira la historia completa de Walt Buteau esta noche a las 6 en News Channel 8.

