Trump Jr.aprueba el sistema de voto por correo de Florida

DOVER, Fla. (WFLA) —Los trabajadores agrícolas migrantes pasan largos días en el campo, cuidando y recogiendo la comida que va a nuestras mesas. Muchos de estos hombres y mujeres no tienen seguro médico y no pueden permitirse faltar al trabajo. Muchos de ellos están aquí con visas de trabajo y la mayoría vive con otros miembros de la familia en una casa pequeña. Se les considera una población vulnerable que no siempre tiene acceso a pruebas u otros recursos durante la pandemia de coronavirus.

Afortunadamente, el Departamento de Salud del Condado de Hillsborough está estableciendo un sitio de prueba móvil para los trabajadores agrícolas el viernes. Los líderes comunitarios dicen que es importante que se atienda a las poblaciones vulnerables.