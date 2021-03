'Triggered': la nueva película del joven director sobre tiroteos escolares y depresión adolescente debutará en el Tampa Theatre

TAMPA, Florida (WFLA) – Una nueva película de un director adolescente local llegará a la pantalla grande en Tampa.

La nueva película de Mace Walker se mostrará a los invitados en el Tampa Theatre el lunes.

Walker ha trabajado en el proyecto durante tres años y espera que saque a la luz algunos temas pesados pero importantes.

“Triggered” se enfoca en varios adolescentes que enfrentan depresión, ansiedad, abuso, drogas, suicidio y violencia.

Walker, la escritora y directora, comenzó a trabajar en la película cuando tenía 17 años. Dijo que se sintió “motivada” a comenzar a escribir después de vivir en un clima de miedo debido a los tiroteos escolares y otros problemas.

“Ese fue el año en que tuvimos ese efecto dominó de los tiroteos escolares. Tuvimos Parkland ese año. Me costó mucho. Empecé a ver que mi escuela estaba cambiando. Los niños se estaban volviendo unos contra otros. Cada vez que había una Simulacro de incendio no sabíamos si queríamos salir del salón de clases o quedarnos adentro porque no sabíamos si era una trampa “, dijo Walker.

Casi todos los que trabajan en la película, incluidos el elenco y los productores, son jóvenes.

Fue filmado aquí en Tampa.

Walker espera que se inicie una conversación sobre temas de los que a muchos adolescentes les cuesta hablar.

Se invita a familiares y amigos de los actores y productores a una proyección privada de la película. Aquellos que quieran saber más pueden pinchar aquí.