Si manejas lento, manténgase a la derecha: Un hombre de North Port, está vendiendo calcomanías para los conductores frustrados de Florida

NORTH PORT, Florida (WFLA) – Un hombre de North Port frustrado con el tráfico de Florida ahora está vendiendo calcomanías baratas para parachoques a otros que están cansados de que los conductores no se muevan después de pasar.

David Coombe es originario de Colorado. Dijo que conducir allí era relativamente fácil hasta que se legalizó la marihuana en el estado.

“Luego, tan pronto como legalizaron la marihuana, tuvimos la afluencia de personas de todos los demás estados y fue como Florida. Apreté el botón de reinicio, dije: ‘Me voy de aquí’ y me mudé a Florida sin darse cuenta de que me estaba moviendo hacia el crisol de la situación del conductor “, dijo.

Dijo que creció con las reglas de la carretera: la etiqueta de pasar por la izquierda y luego volver a la derecha para que otros puedan evitarlo. Coombe admitió que muy pocas personas hacen eso en Florida.

La frustración acumulada es lo que inspiró la calcomanía del parachoques.

(David Coombe)

“Un día, estaba detrás de alguien, me moví por la derecha, los pasé por la derecha y me dije: ‘si te paso por la derecha, no deberías estar por la izquierda. Y luego fue, ‘ding, ding, ding! Ahí está la calcomanía del parachoques ‘”, explicó.” Así que llegué a casa, salté a Photoshop, hice el diseño, encontré una fuente para imprimir y pedí 50 de ellos “.

Coombe cobra solo $ 7, que incluye el franqueo, por las pegatinas de los parachoques. Las pegatinas decían: “¡Si paso por la derecha, no deberías estar por la izquierda!” Con una señal de “tráfico más lento, manténgase a la derecha” a la derecha de la calcomanía. Dijo que solo está tratando de cubrir los costos y un poco de su tiempo, y dijo que no se está haciendo rico con las calcomanías.

“Tengo muchas ganas de conducir por la carretera y ver mis calcomanías en la parte trasera del auto de alguien”, dijo.

Coombe dijo que ha habido un mayor interés en sus descaradas calcomanías en los parachoques después de que algunos medios de comunicación recogieron su historia en su cuello del bosque en el sur.

Para solicitar una calcomanía en el parachoques, puede enviar un correo electrónico a KeepRightFlorida@gmail.com . Coombe ha configurado una cuenta de Venmo, pero si un cliente no está configurado con su propia cuenta, proporcionará una dirección para un cheque.