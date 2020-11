Tractor-trailer explota en llamas cerca de Walmart en Brooksville, la tienda reabre a los compradores para el Viernes Negro

TAMPA (WFLA) - Los padres de un adolescente de Tampa con un gen raro que ataca sus riñones esperan un milagro de Acción de Gracias en forma de donante de riñón.

"Me gusta mucho jugar a los videojuegos. Es lo único que hago", dijo Raj Guntuku a Christine McLarty de 8 On Your Side el jueves.