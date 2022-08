TAMPA, Fla. (WFLA) – El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, está celebrando su 45 cumpleaños al verdadero estilo “GOAT”.

El compañero de equipo de Brady, el corredor Leonard Fournette, solicitó el pastel de cabra de The Cake Girl, ubicado en North Dale Mabry Highway en Tampa.

Brady cumplió 45 años el miércoles.

(Cortesía de Anushree Shah)

El pastel de GOAT (Greatest of All Time) personalizado provino de The Cake Girl y se entregó al Centro de Capacitación de Advent Health de los Tampa Bay Buccaneers.

El animal fue esculpido 100% en pastel de vainilla y era completamente comestible con una mezcla de fondant y crema de mantequilla.

“¡Siempre es divertido trabajar con nuestros Tampa Bay Bucs! Fue un gran honor hacer este pastel para el cumpleaños número 45 de Brady”, dijo Kristina Lavallee. “Fournette siempre ha sido un gran admirador nuestro, ¡nos encanta trabajar con él!”

Los Buccaneers regresan al campo para un juego de pretemporada contra los Miami Dolphins el 13 de agosto.

Puedes encontrar a The Cake Girl en línea y en Instagram.