Todavía no hay señales de la desaparición de mamá e hija en San Petersburgo, busca continuar el martes

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

S T. PETERSBURG, Florida (WFLA) – Familia, amigos y compañeros de trabajo de Angela y Alexis Jolley planean continuar buscando a la madre y la hija desaparecidas el martes por la tarde.

Están planeando reunirse cerca del Hospital Bay Pines VA, donde Angela nunca se presentó a trabajar el jueves pasado por la mañana.

8 On Your Side supo por un miembro de su familia que Alexis no tenía un turno programado el jueves en Madeira Beach Winn Dixie, donde trabaja mientras está en casa desde la universidad en Arizona.

Otra parte del misterio que se suma a la creciente preocupación de la familia es que la madre y la hija tienen boletos de avión a Maine el martes 28 de julio.

Un miembro de la familia mayor que vive con la madre y la hija es la última persona que informa haberlos visto el miércoles pasado a las 11:30 pm en su residencia, dijo la policía de San Petersburgo a 8 On Your Side.

La policía no dice mucho sobre la desaparición de las mujeres, aparte de que esto sigue siendo una investigación activa de personas desaparecidas y están buscando consejos del público.

“Es más fácil esperar los primeros días”, dijo la hermana de Alexis, Desiree Cook, a 8 On Your Side. “A medida que avanza, no sabes que tu mente te llevará a todas partes”.

Cook condujo el domingo desde el condado de Hardee para unirse a la búsqueda en el área de San Petersburgo de su Toyota Camry 2018 azul oscuro perdido con una placa de Florida, Y33DGE.

“Desafortunadamente, no hemos encontrado nada, pero el apoyo es increíble”, dijo Cook.

Sus dos perros, un macho de Bichon llamado Alex y una esquimal americana llamada Onyu, también están desaparecidos, dijo la familia.

Alexis se graduó de la Keswick Christian School en 2019.

“Mientras estaba en Keswick, Alexis fue amada por sus compañeros y maestros. Su madre, Angela Jolley, es una mujer maravillosa, que apoyó firmemente a su hija “, dijo el superintendente Nick Stratis en un comunicado enviado a 8 On Your Side. “Tanto Alexis como Angela son parte de la familia Keswick y nos entristeció mucho escuchar su reciente desaparición. Toda la comunidad de profesores, personal, estudiantes y ex alumnos de Keswick los ha estado levantando ante el Señor por seguridad y protección. Esperamos saber muy pronto que están sanos y salvos ”.

Un círculo de oración, con distanciamiento social establecido, está programado para el martes por la noche en la escuela en San Petersburgo.

“En los últimos días, literalmente he estado enfermo del estómago”, dijo la tía de Alexis, Kimberly Cioffi.

Ella le dijo a 8 On Your Side que habló con la policía y le preocupa que aún no hayan desarrollado pistas.

“El detective está en el caso”, dijo Cioffi. “No ha surgido nada, así que eso es un poco inquietante”.

También es la razón por la cual la familia continúa pidiendo la ayuda del público para resolver el misterio de la madre y la hija desaparecidas.

“Si ves a Alexis y Angie, solo sé que te amamos y queremos que vengas a casa, no tienes que tener miedo de decir dónde estás o qué está pasando, solo dinos”, dijo Cook. “Y si alguien tiene alguna información, por favor solo preséntese”.

Se creó una página de Facebook con imágenes de Angela y Alexis, así como de los dos perros, con la esperanza de que alguien los reconozca o publique cualquier actualización sobre su búsqueda.

Si conoce su paradero, llame al Departamento de Policía de San Petersburgo al 727-893-7780.

