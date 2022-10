TAMPA, Fla. (WFLA) – Una niña se encuentra en estado crítico después de un tiroteo en Tampa, según la policía.

El Departamento de Policía de Tampa dijo que el tiroteo ocurrió en South Manhattan Avenue, cerca de Robinson High School, alrededor de las 8:40 a.m.

Los funcionarios escolares le dijeron al equipo de 8 On Your Side que el incidente no ocurrió en el campus sino en un vecindario cercano.

La víctima fue trasladada a un hospital local para ser operada.

Esta es una noticia en desarrollo. Vuelva a consultar las actualizaciones.