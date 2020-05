Terapeuta de masajes del condado de Manatee siente que los planes de reapertura son demasiado dudosas

BRADENTON, Florida (WFLA) – Las empresas en toda Florida han comenzado a reabrir sus puertas en las últimas semanas. Laura Alcover recibió luz verde para reabrir su negocio de terapia de masaje, Alcover Massage, en el centro de Bradenton hace aproximadamente dos semanas.

El negocio de Alcover estaba empezando a crecer de nuevo, hasta la semana pasada cuando recibió noticias de colegas de la industria del masaje de que se necesitaban recetas para realizar la terapia de masaje en el condado de Manatee. Llamó a la oficina de cumplimiento de códigos del condado donde dice que las autoridades confirmaron lo que había escuchado.

“Inmediatamente comencé a llamar a mis clientes, haciéndoles saber que necesitaban una receta. Me preocupaba mucho que un cliente entrara y pidiera un masaje y no pudiera recibir ese masaje, así que quería avisarles con anticipación. tiempo “, dijo Alcover.

Como resultado, perdió alrededor de $ 1,000 en negocios en solo unos días.

Alcover decidió llevar el asunto directamente a la Junta de Comisionados del Condado en el condado de Manatee. Asistió a la reunión de la comisión el lunes donde supo que había algún tipo de falta de comunicación.

“Esto es después de seis semanas de no poder operar; luego finalmente salimos de esto y tenemos esta regla en su lugar. Luego, después de toda esta confusión, descubrí que no era realmente una regla después de todo”, explicó Alcover. .

El terapeuta de masaje del condado de Manatee contactó a 8 On Your Side con la esperanza de obtener más claridad sobre lo que está permitido y lo que no. Su miedo es ser multado o cerrado por hacer algo mal de lo que ella no es consciente. Alcover dice que hay confusión en toda la industria.

“Al final, solo queremos seguir la ley, pero tenemos que saber qué es la ley”, dijo Alcover.

8 On Your Side contactó a funcionarios estatales y del condado para obtener aclaraciones sobre si los establecimientos de masajes están incluidos en la orden actual del Gobernador DeSantis o no. Recibimos dos interpretaciones diferentes de la orden del gobernador.

El Departamento de Salud de Florida, que es el órgano rector de los terapeutas de masaje, nos envió esta declaración:

” De acuerdo con la Junta de Terapia de Masaje de Florida, sí, bajo la orden ejecutiva del Gobernador, los terapeutas de masaje y los establecimientos de terapia de masaje están autorizados a reabrir ” .

La administradora del condado de Manatee, Cheri Coryea, envió un correo electrónico a los comisionados el jueves:

Respuesta final para esta semana en el terapeuta de masaje.

Si usted es un terapeuta de masaje independiente, el Plan de Reapertura de Fase 1 completo del Gobernador no los incluye en este momento para la Reapertura hasta el momento.

La orden más reciente del Gobernador abre establecimientos de cosmetología para que un terapeuta de masaje pueda proceder si opera dentro de un establecimiento de cosmetología con licencia.

Actualmente no hay requisitos para un RX. Además, el condado de Manatee no tiene restricciones separadas o adicionales en esta área durante el estado local de emergencia.

Alentamos a las personas de esta industria a buscar su propio asesor legal y confirmar con la compañía de seguros que están protegidas adecuadamente antes de continuar. El Condado no brinda asesoría legal para negocios privados. Nuestra información contenida en este correo electrónico proviene de fuentes confiables con el Estado de Florida.

8 On Your Side contactó a la oficina del Gobernador varias veces el jueves para una interpretación clara de la orden ejecutiva actual. Todavía estamos esperando una respuesta.

