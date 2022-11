TAMPA, Fla. (WFLA) – Geovanni Ruiz acababa de salir del trabajo cuando llevó a sus dos Daschunds de 7 años a dar un paseo el viernes por la noche en West Powhatan Avenue.

Es donde su perro, Jacob, fue asesinado a tiros en un intento de robo a mano armada.

La policía de Tampa dijo que un hombre afroamericano delgado que medía alrededor de 6 pies y 4 pulgadas de alto corrió hacia Ruiz con una pistola y le exigió dinero. Ruiz le dijo a 8 On Your Side que no tenía dinero para darle.

“ [Él] apuntó una pistola con un láser, me apuntó, me pidió dinero”, dijo Ruiz.

El ladrón disparó tres tiros y una bala alcanzó a Jacob. Ruiz dijo que fue entonces cuando recogió a sus dos perros y salió corriendo. Según Ruiz, el sospechoso disparó dos veces más y finalmente dejó de perseguirlo.

Ruiz logró llegar a casa donde inmediatamente llevó a sus perros al veterinario.

“Cuando llegué al hospital me dijeron que no podían hacer nada y que tenía que tomar una decisión, una decisión muy difícil, poner a dormir a Jacob”, dijo. “Es como si fuera mi hijo”.

El otro perro de Ruiz, Bambi, sobrevivió. La víctima dijo que ahora tiene miedo de salir de su casa.

“Tengo miedo, miedo de él y de todos ahora”, dijo.

La policía de Tampa pide que cualquier persona con información sobre el hombre responsable llame al 813-231-6130.