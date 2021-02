Tendencia inquietante: más de una docena de pelícanos encontrados sin el cuero cabelludo cerca del muelle de pesca de South Skyway, dice una organización sin fines de lucro

CONDADO DE MANATEE (WFLA) – Existe una creciente preocupación por la seguridad de los pelícanos en uno de los lugares de pesca más populares de Tampa Bay. Los representantes de la organización local sin fines de lucro Friends of the Pelicans dicen que han rescatado cientos de aves en los últimos meses.

El muelle de pesca de South Skyway es el más largo del mundo. Para los rescatadores de aves entrenados, podría decirse que es el más peligroso de la región, específicamente para los pelícanos.

“La razón por la que es tan malo es porque el muelle es muy largo”, dijo el vicepresidente de Friends of the Pelicans, Kim Begay. “Es el muelle de pesca más largo del mundo y hay gente sin escalas en fila. Hay un corredor entre el tramo condenado y el muelle de pesca. Es literalmente una ruta migratoria que es solo un enredo esperando que suceda porque tienes todos estos líneas en la franja de agua y estos pelícanos simplemente se están acercando “.

Begay dice que hay alrededor de 100 rescates de pelícanos cada semana.

“Yo diría que tal vez del 45 al 50% termina en rehabilitación y el resto, podemos liberarnos en el acto después de quitar el anzuelo y la línea”, explicó Begay. “De los que van a rehabilitación, yo diría que probablemente entre el 40 y el 50% no regresan. Tienen que ser sacrificados o tienen un desgarro en la bolsa que no se puede reparar o una fractura del ala y no es reparable “.

En las últimas semanas, Begay dice que los rescatistas han notado una tendencia inquietante. Se han encontrado diecisiete pelícanos sin el cuero cabelludo.

“No sé quién lo está haciendo y por qué. Solo desearía que dejaran a los pelícanos en paz. Es extremadamente perturbador. Uno de nuestros rehabilitadores locales dijo que absolutamente 100% parece un cuchillo de filetear”, dijo Begay.

Los funcionarios de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida le dicen a 8 On Your Side que hay una investigación criminal en curso.

“La FWC ha recibido informes de pelícanos heridos intencionalmente en el muelle de pesca Skyway. Los oficiales de la FWC están investigando estos informes y alentamos al público a informar estas violaciones a la línea directa de alerta de vida silvestre de la FWC al 1-888-404-3922. permanecer en el anonimato y puede ser elegible para una recompensa “, dijo el oficial de FWC Adam Brown.

El oficial Brown dice que los cargos potenciales van desde crueldad animal hasta violaciones de aves migratorias.

“La FWC se toma en serio la conservación de las aves marinas. Hemos estado trabajando estrechamente con nuestros socios, incluido el Departamento de Transporte de Florida, el Departamento de Protección Ambiental de Florida y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos para abordar esta situación”, dijo el Oficial Brown. “La FWC está ayudando aumentando las patrullas policiales en esta área y trabajando para educar a las personas que pescan en el área sobre qué hacer si enganchan un pelícano. Nuestros biólogos de la FWC han estado en contacto directo con organizaciones locales que participan activamente en la eliminación de línea de pesca de pelícanos en el muelle Skyway. Estamos trabajando duro para reducir estos incidentes mediante la educación de las personas sobre las prácticas de pesca responsable y qué hacer si enganchan un pájaro mientras pescan “.

Brown dice que se puede encontrar información adicional sobre la conservación de aves marinas en el sitio web de FWC .

Con respecto a las crecientes preocupaciones sobre el enredo, Begay siente que la educación es clave para prevenir más muertes.

Sin embargo, algunos pescadores sienten que no hay una solución real.

“Por lo que yo veo, no hay cura para ellos porque las aves siempre estarán aquí, los peces siempre estarán aquí y nosotros siempre estaremos aquí”, dijo el pescador Gene Metzger.

Los funcionarios del Departamento de Protección Ambiental de Florida le dijeron a 8 On Your Side que están al tanto de las lesiones de aves relacionadas con la recreación en el Parque Estatal Skyway Fishing Pier. Un portavoz nos envió esta declaración el lunes:

“La agencia está trabajando activamente con nuestros socios para determinar los pasos adicionales apropiados para proteger la vida silvestre. Trabajamos con la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida en las regulaciones de protección de la vida silvestre, el Departamento de Transporte de Florida sobre la propiedad y el mantenimiento de puentes y el concesionario del parque Pier Associates en personal y educación para mitigar problemas y determinar los pasos adicionales apropiados para proteger a las aves que están en riesgo en esta área.

DEP ha implementado varias medidas para abordar este problema. Algunas de estas medidas están completas, mientras que otras aún están en curso. Entre ellos, DEP es:

Incrementar la supervisión y las visitas al sitio por parte del administrador del parque y otro personal; efectivo el 3 de febrero.

Suspender la venta de aparejos de pesca de sabiki en el sitio; a partir del 5 de febrero.

Modificar el procedimiento operativo del parque para limitar el número de cañas de pescar a tres por pescador; a partir del 5 de febrero.

Instalación de cámaras en los edificios del parque e iluminación adicional al final del muelle sur; en curso.

Aumentar el personal de rescate de aves del empleado concesionario a 40 horas por semana y dirigir a ese empleado para que coordine trabajo voluntario adicional; en curso.

Reemplazo y actualización de la señalización en el muelle, incluidas nuevas señales que indiquen el límite de tres líneas, así como mensajes interpretativos que ayuden a los pescadores a comprender que un mayor enredo de pelícanos podría resultar en un acceso de pesca reducido; en curso.

Continuaremos evaluando la situación e implementando medidas adicionales necesarias para proteger la vida silvestre en esta área “.