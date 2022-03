CONDADO DE POLK, Fla. (WFLA) – El principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley del condado de Polk advierte a los participantes en la última tendencia de TikTok que enfrentarían cargos por delitos graves si los atrapan.

“Lo encerraremos y le daremos antecedentes penales si le dispara a Orbeez con un arma y golpea a la gente”, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd.

En casos en todo el estado, las personas están siendo capturadas en video, a veces grabando el video ellos mismos, disparando perlas de gel Orbeez con pistolas de aire comprimido a las personas.

En una playa llena de gente en Clearwater Beach durante las vacaciones de primavera con sus cinco nietos, Fran Davis dijo que vio a un joven sacar una especie de arma de su mochila.

“Empieza a disparar y parecía que estos perdigones, cientos de ellos saliendo del arma por todas partes, y él solo estaba disparando, como rociándolos”, dijo Davis.

Cuando Davis trató de alejar a sus nietos pequeños, recibió un golpe en la pierna.

La policía de Clearwater dice que el tirador usó una pistola de bolas cargada con perlas de gel Orbeez.

“Primero da miedo porque no sabes con qué te han golpeado, pero una vez que me di cuenta de que no estaba sangrando, es muy doloroso”, dijo Davis.

La policía arrestó al presunto tirador de 18 años y lo acusó de alteración del orden público, un delito menor.

Davis habló con el adolescente después del incidente.

“Él dijo ‘Señora, no tenía la intención de lastimarla’. Le dije: ‘Estoy seguro de que no lo hiciste, pero tu descuido realmente podría lastimar a alguien, así que debes pensar antes de hacer algo’”, dijo Davis.

Un portavoz de la policía de Clearwater le dice a News Channel 8 que otras dos personas han sido arrestadas por acusaciones similares.

La Oficina del Sheriff del Condado de Volusia publicó varios videos en Twitter , que muestran varios incidentes relacionados con el Desafío Orbeez.

Fuente – Oficina del Sheriff del Condado de Volusia

Una persona disparó hacia una madre que empujaba a un bebé en un cochecito.

“Si mi esposa se hubiera girado y mirado, podría haber recibido un golpe en el ojo”, dijo el esposo de la mujer a WESH 2 News.

Otro caso involucra a un estudiante de 17 años que se filma disparándole a un empleado de la escuela secundaria New Smyrna Beach.

La empleada recibió un golpe en la cara y tuvo que sacarse una bolita de la nariz.

Otro video muestra a dos personas disparándose desde detrás del volante.

“Estos niños se disparaban de un lado a otro, pasaron por encima de una parada de estacionamiento y salieron al césped”, dijo el alguacil Judd.

“Es muy importante tener en cuenta que no fabricamos ni vendemos pistolas de gel. Las Orbeez están diseñadas para juegos educativos, creativos y sensoriales y no están destinadas a ser utilizadas como proyectiles ni insertadas en mecanismos”, escribió un portavoz de la empresa Orbeez en un comunicado. declaración.

En el condado de Polk, el alguacil está adoptando una postura dura.

“Es un delito grave dispararle a alguien con estas cosas”, dijo el alguacil Judd.

El alguacil dijo que las personas sorprendidas disparando cuentas Orbeez a otras personas podrían enfrentar cargos por delitos graves de asalto agravado.

“Juega con ellos pero no empieces a dispararles. Cuando los congelas y les disparas, estás creando un crimen muy serio”, dijo el alguacil Judd.