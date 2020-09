Las tarifas para solicitar la ciudadanía aumentan un 80%, los inmigrantes luchan con el aumento de los costos

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – El precio para ser estadounidense acaba de subir. El Departamento de Seguridad Nacional anunció cambios en el costo de hacer negocios con quienes desean convertirse en ciudadanos el 31 de julio.

El costo de solicitar la ciudadanía ha aumentado un 81%. Actualmente, los residentes legales pagan $ 640 para solicitar la ciudadanía, pero el 2 de octubre el precio aumenta a $ 1,170 si la solicitan por correo. Hay un ahorro de $ 10 si se aplican en línea.

Lizbeth Maysonet, una mujer de Costa Rica, logró su objetivo de convertirse en ciudadana estadounidense. Se considera afortunada de haber prestado juramento antes de la fecha límite del 2 de octubre.

“¿Crees que habrá personas que quieran convertirse en ciudadanos estadounidenses que no podrán hacerlo porque cuesta demasiado”, pregunta Marco Villarreal de 8 On Your Side.

“¡Sí! Claro. Sí”, responde Maysonet.

Maysonet dice que ahora les está diciendo a todos los residentes legales que estén pensando en solicitar la ciudadanía que lo hagan ahora antes de que los cambios entren en vigencia.

En Learning Empowered, una organización sin fines de lucro que ofrece clases gratuitas de ciudadanía y servicios legales, más personas se están inscribiendo en sus clases. Pasaron de 25-30 estudiantes matriculados a 70 estudiantes en 3 días. La mayoría de las personas a las que ayudan viven 200% por debajo del umbral de pobreza.

“Muchas de estas familias son familias de un solo ingreso, el pago de esta tarifa por la naturalización va a ser solo una carga para muchas de estas familias”, dice Andrea Lypka, directora de Aprendizaje Integrado en Learning Empowered.

El DHS le dice a 8 On Your Side que las tarifas actuales dejarían a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos sin fondos suficientes en mil millones de dólares al año.

“Se requiere que USCIS examine los gastos entrantes y salientes y haga ajustes basados en ese análisis”, dijo Joseph Edlow, subdirector de políticas de USCIS. “Estos ajustes atrasados en las tarifas son necesarios para administrar de manera eficiente y justa el sistema de inmigración legal de nuestra nación, asegurar la patria y proteger a los estadounidenses”.

La última vez que USCIS aumentó las tarifas fue en diciembre de 2016.

Otro cambio involucra a quienes buscan asilo. Por primera vez en la historia de este país, los refugiados tendrán que pagar 50 dólares para solicitar asilo. Estados Unidos es ahora uno de los 4 países del mundo que acusan a quienes buscan asilo.

ÚLTIMAS HISTORIAS: