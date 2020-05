TAMPA HOY: Titulares más importantes del día 8 de mayo

Medicamento contra la malaria no muestra beneficio en otro estudio de coronavirus

Un nuevo estudio no encuentra evidencia de beneficio de un medicamento contra la malaria ampliamente promovido como tratamiento para la infección por coronavirus.

La hidroxicloroquina no redujo el riesgo de morir o necesitar un tubo de respiración en una comparación que involucró a casi 1,400 pacientes tratados en la Universidad de Columbia en Nueva York, informaron investigadores el jueves en el New England Journal of Medicine. (MÁS INFO AQUÍ)

El nuevo código de área (656), es aprobado para el área de Tampa

TAMPA, Florida (WFLA) – Los residentes de Tampa Bay tendrán tres nuevos números para memorizar en 2022.

El área está recibiendo un nuevo código de área, 656, además del 813 existente, anunció la Comisión de Servicios Públicos de Florida el viernes por la mañana.

La comisión aprobó el nuevo número a principios de este año, diciendo que el código de área 813 se estaba quedando sin números y habrá agotado su suministro para fines de 2022.

El nuevo código de área será el vigésimo del estado. (MÁS INFO AQUÍ).

Sitio web le permitirá verificar la capacidad de playa del condado de Pinellas

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas está lanzando una herramienta en línea que proporcionará actualizaciones en tiempo real sobre la capacidad de playas, estacionamientos y puentes en el condado.

Todo esto ocurre después de que las playas de Pinellas reabrieran el lunes después de estar cerradas por más de un mes. El Sheriff del Condado de Pinellas espera que este fin de semana esté ocupado en las playas, ya que es el primer fin de semana que estarán abiertos y es el fin de semana del Día de las Madres. (MÁS INFO AQUÍ).

Propietarios de alquileres de vacaciones demandan al gobernador de Florida por orden de cierre

Varios propietarios de alquileres vacacionales en Tampa Bay presentaron una demanda contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el jueves, alegando que su orden ejecutiva viola sus derechos constitucionales.

El gobernador emitió una orden ejecutiva el 27 de marzo suspendiendo las operaciones de alquiler de vacaciones con estancias de menos de 30 días. (MÁS INFO AQUÍ).

Abejas Asesinas: más exageración que dolor para la Florida

TAMPA, Fla. (WFLA) – Justo cuando pensabas que era seguro salir, el avispón del asesinato aparece en tu feed de redes sociales.

El avispón asiático gigante, que ahora se ha denominado el “avispón del asesinato”, se ve aterrador en las fotos.

Puede crecer entre dos y tres pulgadas de largo. Vuela, pica y come abejas.

El problema es que, a pesar de lo que haya leído, es probable que no sean una amenaza en Florida en los próximos años. (MÁS INFO AQUÍ).

Revelan calendario completo de los Buccaneers 2020

TAMPA, Florida (WFLA) – El calendario completo de 2020 de los Tampa Bay Buccaneers fue lanzado el miércoles por la noche.

Si bien sabemos desde hace algún tiempo quiénes serían los oponentes de los Tampa Bay Buccaneers tanto en casa como fuera, ahora finalmente conocemos las fechas. (MÁS INFO AQUÍ).

Mujer de Tampa Bay con facturas y poca comida en su casa, todavía no recibe su cheque del estímulo económico

BRANDON, Florida (WFLA) – Frustrada y desesperada, una mujer quiere saber dónde está su dinero del estímulo económico. Ella lo necesita para sobrevivir.

Hasta hace unos días, 60 millones de estadounidenses aún no habían recibido sus cheques de estímulo. Una mujer contactó a 8 On Your Side queriendo saber cuándo vendrá, por temor a que sus facturas respaldadas se vencen antes de obtener la ayuda que necesita.

Maria Pritt tiene su propio negocio de limpieza comercial. Las cosas estaban bien. Ella estaba trabajando 60 horas a la semana hasta la pandemia de coronavirus. (MÁS INFO AQUÍ).