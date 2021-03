Tampa está considerando frenar el desarrollo de apartamentos de lujo al sur de Gandy a causa del gran auge

TAMPA, Fla. (WFLA) – Continúan apareciendo más complejos de apartamentos de lujo al sur de Gandy Boulevard, lo que atrae a miles al área, pero no todos están contentos con el crecimiento.

Stephanie Poynor, residente del sur de Tampa desde hace mucho tiempo, dijo que los cambios están haciendo que su vecindario sea irreconocible y calificó el área como una “pesadilla de complejo de apartamentos urbanos”.

“¿Quiero que no construyan nada aquí abajo? No, absolutamente no. Si la gente quiere construir para lo que está dividida en zonas, genial”, dijo Poynor.

El grupo de Poyner, “Stop overbuilding SOG (South of Gandy)” ha estado presionando para frenar el desarrollo.

Según Poynor, muchas de las propiedades ocupadas por complejos importantes fueron originalmente designadas para uso industrial y fueron rezonificadas para apartamentos.

Ella le dijo a 8 On Your Side que las carreteras y la infraestructura de las áreas no están actualizadas para acomodar la afluencia de familias que se mudan a las más de 3,000 unidades planificadas.

“Técnicamente, según el USDA, somos un desierto de alimentos porque no tenemos una tienda de comestibles. No tenemos una estación de servicio”, dijo Poynor.

Una nueva moratoria podría detener la aprobación de complejos de apartamentos adicionales al sur de Gandy.

8 On Your Side se comunicó con la ciudad de Tampa y recibió esta declaración:

La moratoria propuesta fue iniciada por el Ayuntamiento en diciembre. En febrero, el Consejo votó dos veces más para solicitar a la Administración que preparara una ordenanza de moratoria. La administración ha presentado lo solicitado por el Ayuntamiento. La Administración lanzó su nuevo Departamento de Planificación de la Ciudad para proporcionar un enfoque integral para manejar los desafíos del uso de la tierra de la Ciudad y comprometió nuevos recursos para los estudios de planificación de la tierra que ahora están en marcha. Como tal, la Administración cree que un enfoque integral en toda la ciudad para la planificación del uso de la tierra proporcionará mayor equidad y consistencia en los vecindarios y áreas. Sin embargo, la Administración también reconoce que la política de uso de la tierra es un acto legislativo y, como cuerpo legislativo de la Ciudad, el Concejo Municipal tiene la autoridad para proceder con la moratoria. -Administradora de Desarrollo y Oportunidades Económicas Carole Post

Se espera que el ayuntamiento aborde la moratoria en su próxima reunión programada el jueves a las 9 am