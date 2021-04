Tampa Bay participa en el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados

U.S. Drug Enforcement Administration

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los residentes de alrededor de la Bahía de Tampa tendrán la oportunidad el sábado de desechar de manera segura sus medicamentos recetados no utilizados como parte del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados.

El evento anual de devolución de medicamentos tiene como objetivo proporcionar un medio seguro, conveniente y responsable para que los residentes desechen los medicamentos recetados y, al mismo tiempo, eduque al público sobre el potencial de abuso si los medicamentos caen en las manos equivocadas.

Los residentes pueden ir a cualquiera de los siguientes lugares en cualquier momento entre las 10 am y las 2 pm para deshacerse de los medicamentos recetados no utilizados o no deseados.

Condado de Hillsborough

Hospital Regional de Brandon 425 S. Parsons Avenue, Brandon, Florida 33511 (Plaza médica directamente enfrente del hospital)

Farmacia CVS 2911 E. Fowler Avenue, Tampa, Florida 33612

Farmacia CVS 3102 W. Gandy Boulevard, Tampa, Florida 33611

Farmacia CVS 2302 James L Redman Parkway, Plant City, Florida 33563

Walgreens 8398 Sheldon Road, Tampa, Florida 33615

Walgreens 17511 Bruce B Downs Boulevard, Tampa, Florida 33615

Walgreens 315 W. Platt Street, Tampa, Florida 33606



Condado de Pinellas

Johns Hopkins All Children’s Hospital 501 6th Avenue S, San Petersburgo, Florida 33701

Estación del distrito norte de la oficina del alguacil del condado de Pinellas 2496 Bayshore Boulevard, Dunedin, Florida 34698

Edificio de administración de la oficina del alguacil del condado de Pinellas 10750 Ulmerton Road, Largo, Florida 33778

Walgreens 1880 N Belcher Road, Clearwater, Florida 33765

Casa club de Highland Lakes 3300 MacGregor Drive, Palm Harbor, Florida 34684

Centro Comunitario de St. Pete Beach 7701 Boca Ciega Drive, St. Pete Beach, Florida 33706

Walgreens 2295 E. Bay Drive, Largo, Florida 33771

Departamento de Policía de Largo 201 Highland Avenue, Largo, Florida 33770



Condado de Polk

Departamento de Policía de Lake Hamilton 119 2nd Street, Lago Hamilton, Florida 33851

Departamento de policía de Davenport 16 W Bay Street, Davenport, Florida 33837

Departamento de Policía de Auburndale 2 Bobby Green Plaza, Auburndale, Florida 33823

Departamento de Policía de Winter Haven 125 S Lake Silver Drive, Winter Haven, Florida 33881

Centro Médico Poinciana 325 Cypress Parkway, Poinciana, Florida 34759

Departamento de Policía de Lake Alfred 190 N. Seminole Avenue, Lake Alfred, Florida 33850

Departamento de Policía de Lakeland 219 N. Massachusetts Avenue, Lakeland, Florida 33801

Departamento de policía de la ciudad de Haines 35400 US Highway 27, Haines City, Florida 33844

Departamento de Policía de Lake Wales 133 E. Tillman Avenue, Lake Wales, Florida 33853

Departamento de policía de Bartow 450 N. Broadway Avenue, Bartow, Florida 33830



Condado de Pasco

Oficina del Sheriff del Condado de Pasco 8700 Citizens Drive, New Port Richey, Florida 34654

Departamento de Policía de Port Richey 6333 Ridge Road, Port Richey, Florida 34668

Departamento de Policía de Zephyrhills 6118 8th Street, Zephyrhills, Florida 33542

Las tiendas de Wiregrass 28211 Paseo Drive, Wesley Chapel, Florida 33543 (estacionamiento en el primer piso)



Condado de Citrus

Walmart 1936 N. Lecanto Highway, Beverly Hills, Florida 34465

Walmart 2461 E. Gulf to Lake Highway, Inverness, Florida 34453

Walmart 6885 S. Suncoast Boulevard, Homosassa, Florida 34446



Condado de Manatee

Departamento de Policía de la Ciudad de Holmes Beach 5801 Marina Drive, Holmes Beach, Florida 34217



Condado de Sarasota

Departamento de Policía de Sarasota 2099 Adams Lane, Sarasota, Florida 34237

Departamento de Policía de Venecia 1575 E. Venice Avenue, Venecia, Florida 34292

Departamento de Policía de North Port 4980 City Hall Boulevard, North Port, Florida 34286

Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota 6010 Cattleridge Boulevard, Sarasota, Florida 34232



Para obtener más información sobre el Día Nacional de Devolución de Drogas, visite el sitio web de la Administración de Control de Drogas .