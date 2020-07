Tampa Bay al borde de la crisis de cuidado infantil en medio de una pandemia de coronavirus

S T. PETERSBURG, Florida (WFLA) – La Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de Pinellas cree que una posible crisis de cuidado infantil está en curso debido a la pandemia de coronavirus.

“Creo que estamos al borde de una crisis”, dijo Lindsay Carson, CEO de Pinellas County Early Learning Coalition. “La ausencia de cuidado infantil sería realmente perjudicial para nuestra recuperación”.

Los parques infantiles vacíos y los centros de cuidado infantil sin vida se están convirtiendo en un espectáculo que se ve en toda el área de la Bahía.

“Al comienzo de COVID teníamos 387 centros en el condado de Pinellas”, dijo Carson. “Eso ahora se ha reducido a 382, y de esos 147 permanecen cerrados”.

Un total de cinco centros de cuidado infantil del condado de Pnellas han cerrado hasta ahora. Dos son guarderías en el hogar y tres son negocios de escaparate. Uno de esos es el monte. Zion Childcare Center en San Petersburgo.

“Fue una decisión difícil cerrar el centro porque estábamos en un buen lugar al servicio de la comunidad”, dijo Angela Rouson, directora ejecutiva del monte. Centro de cuidado infantil de Zion.

Mientras esperaba asistencia financiera durante la pandemia, el centro se encontró en una posición en la que no podían pagar a los empleados o no podían permitirse nuevos equipos para alinearse con las nuevas pautas de los CDC.

“Entendimos que estábamos enfrentando algo desconocido y realmente no había forma de predecir cuánto tendríamos que hacer para proteger la seguridad de nuestros hijos”, dijo Rouson. “Esperamos con la esperanza de que esta pandemia fuera de corta duración y pudiéramos abrir nuevamente el servicio completo del centro, pero a medida que pasaron los meses nos dimos cuenta de que no estábamos en condiciones de seguir pagando a nuestro personal”.

Según la Early Learning Coalition, este es un problema que está sucediendo en todos los ámbitos. Dicen que los problemas son que los padres no quieren enviar a sus hijos a la guardería o los padres no pueden pagarlo.

“Tenemos que tener cuidado infantil disponible”, dijo Carson. “Algunos padres optan por mantener a sus hijos en casa, pero para muchos padres esa no es una opción y, francamente, necesitamos que los padres trabajen”.

Carson también dijo que la razón por la cual el área está viendo centros cerrados es porque puede que no haya suficiente espacio para niños con capacidades limitadas. Sin mencionar que algunas empresas no pueden permitirse el lujo de permanecer abiertas.

“Sus maestros no necesariamente tienen acceso a la atención en edad escolar, por ejemplo, o están ganando más dinero con el desempleo y es difícil recuperarlos”, dijo Carson. “Es difícil cuando saben que pueden ganar más dinero en en casa que en el aula de educación temprana “.

Algunos de los cierres en el Condado de Pinellas son cierres estándar de verano, pero muchos se deben a COVID-19. Carson dice que algunos centros enfrentan cierres permanentes mientras luchan por mantener sus puertas abiertas.

“Después de estar cerrado por un tiempo y luego volver a abrir, luego de volver a abrir con una inscripción más baja, tenemos muchos proveedores que se mantienen a través de préstamos PPP, los dólares limitados que traen junto con algunas otras oportunidades de subvención”, dijo Carson. “Sin esos recursos puede ser cada vez más difícil para ellos sostener”.

Carson espera que los funcionarios del gobierno local, estatal y federal puedan ayudar a resolver este problema.

“Cuando las escuelas públicas tuvieron que cerrar, todas estas otras empresas estaban cerrando”, dijo Carson. “¿Sabes quién continuó apareciendo? Proveedores de cuidado infantil. Los educadores tempranos que a menudo ganan un salario mínimo continuaron apareciendo para cuidar a los niños. Lo menos que podemos hacer es apoyarlos”.

El martes, la Comisión del Condado de Pinellas aprobó un nuevo programa de cuidados del condado. En el programa, $ 5 millones se destinarán a guarderías del condado de Pinellas que se vieron afectadas por la pandemia.

8 On Your Side contactó a la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de Hillsborough y la Licencia de Cuidado Infantil del Condado de Hillsborough para ver el impacto que la pandemia está teniendo en los centros allí. El HCELC dijo que solo realizan un seguimiento de la cantidad de centros de cuidado infantil con los que están contratados para brindar preparación escolar o programación VPK. Un portavoz dijo: “Nuestros programas de cuidado infantil no han tenido los números de cierre récord que se vieron en otros condados como Pinellas”.

Las licencias de cuidado infantil del condado de Hillsborough no respondieron a las múltiples solicitudes de información de 8 On Your Sides.

