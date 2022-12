TAMPA, Fla. (WFLA) – Steven Lorenzo, el hombre acusado de drogar, torturar y matar a dos hombres en Tampa en 2003, quiere cambiar su declaración de culpabilidad y ser sentenciado a muerte.

Lorenzo, de 63 años, fue condenado en 2005 por drogar y violar a varios hombres, incluidos Jason Galehouse y Michael Waccholtz, quienes desaparecieron en noches separadas en Tampa en diciembre de 2003. Actualmente cumple una sentencia de prisión federal de 200 años.

Los fiscales dijeron que Lorenzo y Scott Schweickert, un hombre que conoció en línea, drogaron, torturaron y violaron a varios hombres a los que llevaron a casa desde los bares.

Schweickert finalmente confesó y le dijo a la policía que desmembraron el cuerpo de Galehouse y desecharon las partes en contenedores de basura en toda la ciudad. El cuerpo de Wachholtz fue encontrado dentro del Jeep de Lorenzo, que había sido abandonado.

Tanto Schweickert como Lorenzo fueron condenados por delitos federales de drogas, pero los fiscales tardaron años en encontrar suficientes pruebas incriminatorias para acusarlos de los asesinatos. Schweickert finalmente fue acusado en 2012. Lorenzo fue acusado años después después de que Schweickert se declarara culpable y testificara en su contra.

Lorenzo se representa a sí mismo en el juicio, que se ha retrasado repetidamente debido a que discutió con los fiscales y se quejó de no poder acceder a las pruebas.

“Estoy harta y cansada de que se salga con la suya”, dijo la madre de Galehouse, Pam Williams, a WFLA.

El año pasado, se ofreció a declararse sin oposición para evitar la pena de muerte, y calificó esa sentencia de “infantil” y “ridícula”. Su oferta fue rechazada.

En una carta escrita a mano al Tribunal del Decimotercer Circuito Judicial del condado de Hillsborough, Lorenzo pidió “ser declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte”.

También le pidió al juez que renunciara a su derecho a apelar.

“Independientemente de si hubo o no un juicio… los resultados finales serán idénticos. Simplemente porque el acusado no tiene intención de declarar como testigo bajo juramento o en un juicio. Por lo tanto, el caso del estado contra el acusado no habría sido cuestionado de todos modos”, escribió.

En respuesta a la solicitud, los fiscales dijeron que Lorenzo tenía derecho a declararse culpable siempre que su decisión se tomara “a sabiendas e inteligentemente”.

“La única salvedad es que la Moción del Acusado para declararse culpable puede interpretarse para inferir que

el tribunal sentenciará al acusado a muerte sin una audiencia de sentencia, esencialmente una conclusión inevitable”, escribió el fiscal estatal adjunto Darrell Dirks. “La posición del estado es que incluso si el acusado solicita que se imponga la pena de muerte, el tribunal debe realizar una procedimiento de sanción, con o sin jurado, para evaluar los supuestos factores agravantes y atenuantes, incluidos los informes completos previos a la sentencia legalmente exigidos por el Departamento de Corrección y no una conclusión inevitable”.

Es probable que los fiscales discutan el asunto en una audiencia de rutina el viernes por la mañana.

Lorenzo está listo para ir a juicio en enero.